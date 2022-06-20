Новосибирским студентам предложили поработать в Херсонской области и Запорожье
Студентам Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) предложили работу в школах, которые находятся на украинских территориях, находящихся под контролем российской армии
Студентам Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) предложили работу в школах, которые находятся на украинских территориях, находящихся под контролем российской армии. Это Херсонская и Запорожская области.
Издание «Тайга.инфо» пишет, что в студенческих чатах НГПУ появилось сообщение с призывом отправиться в командировку в «регионы Запарожья и Херсона» (авторская орфография сохранена). В объявлении также говорится, что соответствующее предложение поступило от Минобразования региона.
«Командированным» предлагают обеспечить начало учебного года, организовать учебную и воспитательную работу, а также заниматься с детьми. Учителя требуются по всем учебным дисциплинам. Организаторы командировки обещают платить педагогам по 7 тысяч рублей в сутки, а также компенсировать расходы на проезд и проживание.
В качестве контакта в объявлении указан номер телефона бывшего директора одной из вечерних школ Новосибирска, который сейчас преподает в НГПУ.
Педагогов для командировки в Украину также ищут власти Волгоградской области. Правда местные организаторы согласны оплатить учителям-волонтерам только проезд.