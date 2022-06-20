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20 июня 2022, 00:22

Мессенджер Telegram представил платную подписку за 449 рублей в месяц

Ранее основатель Telegram Павел Дуров пообещал, что люди без платной подписки все равно смогут пользоваться некоторыми ее преимуществами.

Мессенджер Telegram представил платную подписку за 449 рублей в месяц

Telegram выпустил обновление и представил платную подписку. Об всех изменениях сообщили в блоге компании.

Telegram Premium будет стоить для российских пользователей 449 рублей в месяц. В число новых функций платной подписки войдут:

Загрузка в приложение файлов объемом до 4 ГБ каждый;

скачивание медиа на максимальной скорости без ограничений;

возможность подписаться на тысячу каналов;

подключение до четырех аккаунтов;

добавление до 200 чатов в каждую из 20 папок;

использование 400 GIF-анимаций и 10 избранных стикеров;

расширенный раздел «о себе» и больше знаков в подписях к фото/видео;

расшифровка голосовых сообщений;

отсутствие рекламы и т.д.

Также для всех пользователей появятся несколько новых бесплатных функций.

«Вас ждут заявки на вступление в публичные группы, анимированный экран загрузки файлов из сторонних приложений, более информативные описания ботов и многое другое», — поделились разработчики.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров пообещал, что люди без платной подписки все равно смогут пользоваться некоторыми ее преимуществами.

По его задумке, несмотря на успешные эксперименты с рекламой в каналах, Telegram должен «финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями».

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