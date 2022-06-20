Мессенджер Telegram представил платную подписку за 449 рублей в месяц
Ранее основатель Telegram Павел Дуров пообещал, что люди без платной подписки все равно смогут пользоваться некоторыми ее преимуществами.
Telegram выпустил обновление и представил платную подписку. Об всех изменениях сообщили в блоге компании.
Telegram Premium будет стоить для российских пользователей 449 рублей в месяц. В число новых функций платной подписки войдут:
Загрузка в приложение файлов объемом до 4 ГБ каждый;
скачивание медиа на максимальной скорости без ограничений;
возможность подписаться на тысячу каналов;
подключение до четырех аккаунтов;
добавление до 200 чатов в каждую из 20 папок;
использование 400 GIF-анимаций и 10 избранных стикеров;
расширенный раздел «о себе» и больше знаков в подписях к фото/видео;
расшифровка голосовых сообщений;
отсутствие рекламы и т.д.
Также для всех пользователей появятся несколько новых бесплатных функций.
«Вас ждут заявки на вступление в публичные группы, анимированный экран загрузки файлов из сторонних приложений, более информативные описания ботов и многое другое», — поделились разработчики.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров пообещал, что люди без платной подписки все равно смогут пользоваться некоторыми ее преимуществами.
По его задумке, несмотря на успешные эксперименты с рекламой в каналах, Telegram должен «финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями».