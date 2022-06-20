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20 июня 2022, 00:11

Министерство культуры России предложил кинотеатрам взять на себя функции детских садов

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила кинотеатрам взять на себя функции детского сада в обмен на господдержку

Министерство культуры России предложил кинотеатрам взять на себя функции детских садов

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила кинотеатрам взять на себя функции детского сада в обмен на господдержку. Об этом она сказала в интервью «Интерфаксу».

По ее словам, у кинотеатров «должен быть не только корыстный интерес» к заработку на российском кино.

Ни одна российская сеть не предложила российским родителям забрать на четыре часа в день ребенка, и вернуть его счастливым в аквагриме и посмотревшим кино. Мы с самого начала говорили кинотеатрам: придумайте такие программы, которые позволят Минкультуры их поддерживать.

Министр признала, что из-за ухода зарубежных компаний из России, «кинотеатры пострадали сильнее всех». Однако отметила, что они сами виноваты в том, что делали ставку на «американские блокбастеры».

Любимова заявила, что киносетям «придется повзрослеть», поскольку они больше не могут действовать по прежней схеме и зарабатывать на показе голливудских крупнобюджетных фильмов.

Что касается киносетей, то жили они неплохо и имели возможность выбора. Брали американские блокбастеры и не ставили российские фильмы. Сейчас им придется повзрослеть. И вы видите, что с начала года при господдержке вышло 45 фильмов, из них около 20 раньше бы просто не увидело своего зрителя, потому что их бы не взяли в прокат. Да, их смотрят меньше, потому что основной бюджет кинотеатров — это комиксы, туда ходили за фокусом, в 3D смотреть американские комиксы. Все остальное — сопутствующие товары: попкорн и все остальные фильмы.

Любимова посетовала, что страна утратила «свою киноимперию в момент распада Советского Союза» и не возвращалась к этому вопросу до 2006 года, когда был создан Фонд кино. Министр также пожаловалась на нехватку сценаристов, обвинив в этом 1990-е.  

Мы основоположники драматургии в мире, это все рухнуло в 1990-е. Все начали испуганно стараться подражать, пытаться делать комиксы и уходить от того, чем мы были славны, что собирало залы. И сейчас если увидите, что выходит честно сделанная комедия, то она в год полмиллиарда рублей зарабатывает при затратах в 120 — 200 млн руб. 

Любимова заявила, что сейчас «безумно важно спасти контент», в связи с чем правительство выделило на производство отечественных фильмов 5,5 млрд рублей. При этом она назвала создание аудиовизуального контента «зоной повышенного риска». Поэтому государство должно проводить экспертизу, в частности, «отслеживать поддержку проектов, ведь кино можно снять и загубить на каждом этапе производства, от сценария до постпродакшна», отметила министр.

По словам Любимовой, кинотеатры должны начать оказывать содействие властям в плане маркетинга, помогать грамотно расставлять релизы и «отрабатывать то, что они раньше вообще не делали». В том числе, киносети должны придумать альтернативные программы, способные привлечь потребителей, заключила она.

Ранее Министерство финансов России отказалось выделить кинотеатрам финансовую поддержку в размере 6,5 млрд рублей. В правительстве запросили дополнительное обоснование субсидий «с указанием источников предлагаемых решений».

Министерство не поддержало и другие предложения владельцев киносетей, в том числе о снижении ставки страховых взносов с заработной платы работников отрасли.

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой выделить 6,5 миллиарда рублей кинотеатрам в середине апреля 2022 года. Он заявил, что «в ближайшие месяцы их выручка упадет более чем на 80-90%» в связи с уходом ведущих зарубежных кинокомпаний на фоне санкций, введенных за вторжение РФ в Украину. 

После этого владельцы кинозалов неоднократно запрашивали поддержку у властей. В середине мая генеральный директор сети «Формула кино и Синема парк» заявил, что не исключает закрытия 50-70% кинотеатров.

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