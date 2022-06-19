Глава ФАС назвал парадоксальным рост цен на самолетное топливо
Чиновник отметил, что цены на самолетное топливо растут несмотря на снижение спроса со стороны авиакомпаний, который вызван сокращением пассажиропотока
Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с авиационным керосином в стране.
Чиновник отметил, что цены на самолетное топливо растут несмотря на снижение спроса со стороны авиакомпаний, который вызван сокращением пассажиропотока. «Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», - заявил глава ФАС, слова которого приводит РБК.
Одновременно с этим г-н Шаскольский заверил, что цены на авиатопливо сейчас не влияют на конечную стоимость авиабилетов. Этому способствует действующий механизм демпфера, за счет чего авиакомпаниям возвращается часть средств.
В январе 2022 года стоимость авиакеросина выросла до 60 тысяч рублей за тонну, что стало рекордным показателем. В июне цена на топливо выросла до 65 тысяч рублей.