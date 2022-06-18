Росреестр скрыл данные о даче Евгения Пригожина рядом с «дворцом Путина»
Росреестр скрыл сведения о недвижимости прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина». При попытке заказать выписки государственный сайт пишет, что «запрашиваемые сведения отсутствуют»
Росреестр скрыл сведения о недвижимости прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина». При попытке заказать выписки государственный сайт пишет, что «запрашиваемые сведения отсутствуют».
Речь идет о владениях предпринимателя под Геленджиком недалеко от знаменитого «дворца» Владимира Путина. Еще в 2016 году команда Алексея Навального сообщала, что земля под дачей Пригожина принадлежит компании «Турстатус». Совладелицей этой фирмы является его супруга Любовь. Сейчас контролирующей долей в «Турстатусе» владеет сын бизнесмена Павел, пишет телеграм-канал «Можем объяснить».
Согласно российскому законодательству, Росреестр может секретить данные об имуществе силовиков, федеральных судей и некоторых чиновников. Евгений Пригожин под эти категории не попадает.