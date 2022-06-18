Литва запретила провозить санкционные товары по железной дороге в Калининградскую область
Литовские железные дороги (LTG Cargo) по требованию Евросоюза не будут провозить через свою территорию из России в Калининградскую область и обратно подсанкционные товары
Литовские железные дороги (LTG Cargo) по требованию Евросоюза не будут провозить через свою территорию из России в Калининградскую область и обратно подсанкционные товары, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов со ссылкой на соответствующее уведомление LTG Cargo.
В письме говорится, что компания разрешит перевозку только тех товаров, которые были погружены до 17 июня включительно и отправлены транзитом через страну.
По предварительным оценкам, под запрет попали от 40 до 50% поставляемых товаров, среди которых, в частности, строительные материалы, цемент, металлы, а также «готовая продукция», которая вывозилась из региона.
«Это потребует сейчас от нас срочной постановки на линию Усть-Луга — Балтийск новых судов», — заявил Алиханов. Он назвал решение Литвы «попыткой экономического удушения региона».