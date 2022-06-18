Дума разрешила Путину без ограничений распродавать госзапасы драгоценных камней и металлов
Согласно документу, вступающему в силу через 10 дней после официального опубликования, президент России и правительство смогут в оперативном порядке реализовать любые объемы запасов Гохрана
Государственная дума в среду, 15 июня, приняла закон, упрощающий процедуру продажи ценностей Госфонда России.
Согласно документу, вступающему в силу через 10 дней после официального опубликования, президент России и правительство смогут в оперативном порядке реализовать любые объемы запасов Гохрана для «удовлетворения экстренных потребностей государства».
Сейчас закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» требует, чтобы продажи Госфонда закреплялись в законе о федеральном бюджете. Любые сделки сверх изначального лимита требуют правки закона, а также решения президента на основании мотивированного представления премьер-министра.
Поправки, принятые Думой, освобождают президента от необходимости запрашивать разрешение парламента на дополнительный объем продаж. Их цель — возможность принятия «оперативных решений <…> при чрезвычайных ситуациях», говорится в пояснительной записке.
Гохран, созданный в 1920 году для хранения царских драгоценностей, золота Церкви и имущества, изъятого у частных лиц, по сей день выполняет функции хранения драгоценных металлов и камней, главным образом алмазов, в собственности у государства.
Аналитики «ВТБ Капитала» оценивали в 1,1 млрд долларов стоимость алмазов, накопленных в фонде за последние 13 лет. Большая часть из них была куплена у «Алросы» во время глобального финансового кризиса 2008 года.
В апреле Гохран сообщал, что планирует до конца июня закупить в Госфонд 1 тонну золота и 100 кг платины в стандартных слитках от отечественных производителей.
В прошлом году, по данным Минфина, Гохран продал драгоценных камней и металлов на 17 млрд рублей, увеличив выручку втрое. Впрочем, на пополнение запасов фонда ведомство потратило более чем вдвое больше — 39,82 млрд рублей.