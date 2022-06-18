Минпромторг сообщил о планах возродить автомобили «Волга» и «Победа»
Глава ведомства Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что отечественный автопром задумался о возрождении известных советских брендов
Минпромторг сообщил о планах возобновить производство советских автомобилей «Волга» и «Победа».
Глава ведомства Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что отечественный автопром задумался о возрождении известных советских брендов.
Примерные сроки начала производства чиновник не сообщил. Где планируется выпускать «Волгу» и «Победу», также неизвестно. В СССР обе машины выпускал Горьковский автомобильный завод (ГАЗ).
Напомним, что ранее мэрия столицы анонсировала выпуск автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault. Французский автопроизводитель ушел с российского рынка из-за спецоперации в Украине.
Напомним, что в 2008 году ГАЗ попытался начать серийный выпуск автомобиля Volga Siber, но автомобиль спросом не пользовался, поэтому производство свернули.