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17 июня 2022, 19:57

Токаев в присутствии Путина отказался признать независимость ДНР и ЛНР

Казахстан не станет признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик и считает их квазигосударствами. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании ПМЭФ

Токаев в присутствии Путина отказался признать независимость ДНР и ЛНР

Казахстан не станет признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и считает их квазигосударствами. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

На заседании, на котором также присутствовал президент России Владимир Путин, Токаев объяснил, что право наций на собственное государство и их желание отделиться от уже существующих государственных границ приведет к разделению мира. По его мнению, если право наций на самоопределение будет реализовано, то вместо 193 государств, которые являются членами ООН, появятся более 500–600 новых образований, что приведет к хаосу.

«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — высказался казахстанский лидер.

21 февраля президент России Владимир Путин согласился признать независимыми государствами ДНР и ЛНР и подписал соответствующий указ. Спустя три дня стало известно о начале на территории Украины специальной военной операции.

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