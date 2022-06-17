Новосибирские власти попросили бизнесменов помочь российским военным носками, печеньем и туалетной бумагой
Администрация Центрального округа Новосибирска отправила местным предпринимателям письмо с просьбой «рассмотреть возможность оказания помощи военнослужащим» 41-й армии, которая воюет в Украине
Администрация Центрального округа Новосибирска отправила местным предпринимателям письмо с просьбой «рассмотреть возможность оказания помощи военнослужащим» 41-й армии, которая воюет в Украине.
Чиновники просят бизнесменов купить военным носки, трусы, чай, туалетную бумагу, бинты, конфеты, сигареты и другое. Почти все исчисляется тысячами штук и сотнями килограммов.
Письмо подготовлено «во исполнение письма врио командующего 41-й армией полковника Олега Короткевича в адрес мэра Новосибирска Анатолия Локтя». Подлинность документа подтвердил независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, позвонив в администрацию округа.
В конце мая стало известно, что сотрудников медучреждений Башкортостана обязали перечислить часть зарплаты для помощи жителям города Красный Луч («ЛНР»). Руководитель администрации главы Башкортостана Максим Забелин распорядился отправить руководителям местных медицинских округов образцы заявлений о «добровольном» перечислении зарплаты. Уборщицам нужно было вписать сумму 200 рублей, среднему медицинскому персоналу — 500, врачам — 1000.
В марте аналогичные указания от администрации получили сотрудники Сибирского государственного университета путей сообщения. Заявления для них были составлены в той же форме, что и для башкирских медработников.
О том, что у российских военных в Украине критически не хватает еды и даже необходимой техники, рассказывали белгородские волонтеры. Они нашли на территории Украины две группы срочников, у которых не было молотков, топоров, масла и цепей для бензопил, раций, удлинителей, тепловизоров, сигнальных ракет и даже ремней для автоматов.