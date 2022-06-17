Глава «Газпрома» Алексей Миллер проживает в одном из самых дорогих домов в России
Глава газовой монополии проживает в трехэтажном особняке стоимостью 240,4 млн долларов в поселке «Гринфилд». Площадь участка под домом составляет 6,8 га
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, возможно, живет в одном из самых дорогих домов России. В совместном расследовании команды Алексея Навального и издания «Проект» (признано инагентом и нежелательной организацией в России) сообщается, что глава газовой монополии проживает в трехэтажном особняке стоимостью 240,4 млн долларов в подмосковном поселке «Гринфилд». Площадь участка под домом составляет 6,8 га.
Дворец Алексея Миллера и его супруги Марины Ентальцевой построила компания Зияда Манасира «Стройгазконсалтинг». Эта фирма ранее являлась крупным подрядчиком «Газпрома».
Позже «Стройгазконсалтинг» передали от Манасира на баланс компании «Владение-В», которая управляется выходцами из силовых структур — Сергеем Трегубом (бывший сотрудник разведки) и Александром Смирновым (служил в спецподразделении ФСБ «Вымпел»). В базе Росреестра владельцами особняка в «Гринфилде» значится «Российская Федерация». Высокопоставленные госслужащие часто просят Росреестр внести такие изменения в базу с целью скрыть свое имущество.
Расследователи отметили, что после командировок самолет Алексея Миллера обычно возвращается в подмосковный аэропорт «Остафьево», где базируется авиация «Газпрома». Затем вертолет компании доставляет топ-менеджера в «Гринфилд». Кроме того, в распоряжении журналистов есть финансовая документация, согласно которой Марина Ентальцева вносила платеж за дом.