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Экономика
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17 июня 2022, 09:08

«Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до 20 тысяч долларов

В банке заявили, что были вынуждены ввести ограничения в связи с ростом проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей россиян

«Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до 20 тысяч долларов
Фото: nvdaily.ru

Банк «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов за границу. Теперь она составляет 20 тысяч долларов.

В банке заявили, что были вынуждены ввести ограничения в связи с ростом проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей россиян.

На входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах«Тинькофф» вводит комиссию в размере 3% суммы перевода, но не более 200 условных единиц.

Кроме того, банк изменил условия обслуживания текущих счетов в долларах, евро, фунтах и франках. Ранее в организации сообщили, что на счета свыше 1000 у.е. вводится комиссия в размере 1% от суммы превышения. Центробанк признал плату за хранение физлицами валюты на счетах недопустимой, после чего «Тинькофф» повысил размер облагаемого комиссией счета до 10 тысяч у.е.

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