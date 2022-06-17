Владимир Путин перестал радоваться уходу западных компаний
Президент России во время совещания по вопросам развития автомобильной промышленности признал, что уход западных компаний ударил по российскому производству
Президент России во время совещания по вопросам развития автомобильной промышленности признал, что уход западных компаний ударил по российскому производству. В своих прошлых выступлениях Путин говорил, что от ухода с рынка пострадают сами компании, а не Россия.
«В силу известных обстоятельств и причин многие такие связи сегодня оказались разорванными. Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Очевидно, что этот демарш отразится на объемах выпуска продукции, причем заметно. Уже отражается», — сказал в четверг Путин, добавив, что в марте производство автомобилей в России упало в три раза, а в апреле — в пять.
В последние недели Путин говорил, что уход иностранных компаний принесет пользу России. «Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава богу», — сказал российский президент во время выступления на Евразийском экономическом форуме в конце мая. Он добавил, что ниши западного бизнеса займут российские компании, а Россия благодаря этому приобретет «новые компетенции». На этом же форуме Путин утверждал, что не видит «никаких проблем» с тем, что в стране не завершена программа импортозамещения.
На прошлой неделе на встрече с молодыми предпринимателями и учеными Путин заявил, что покинувшие Россию компании пожалеют о своем решении. «В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь какую-то деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем. Они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями, реально, и многие жалеют, что приходится уходить», — сказал президент. Он также связал уход компаний с тем, что в западных странах «не могут принимать суверенных решений».
На этом же мероприятии Путин заявил, что уход иностранных компаний дает преимущество российским предприятиям, которые производят технологии в том числе для газовой и атомной отраслей.
С начала войны прекратить бизнес в России решили около 1000 иностранных компаний, сообщали исследователи из Йельского университета, многие компании сократили свое присутствие в стране и остановили инвестиции. При этом ученые отмечали, что инвесторы «вознаграждают» корпорации за уход из России: рост их акций после закрытия подразделений в России в основном превышает связанные с этим потери и списания.
В последние недели об окончательном уходе из России объявили такие крупные компании, приостановившие работу в начале войны, как McDonald’s и Ikea. О прекращении производства и продажи напитков в России 16 июня сообщила Coca-Cola.