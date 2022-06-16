Ростуризм запустил турмаршрут по местам отдыха Путина
Ростуризм представил туристический маршрут протяженностью около 1200 км называется «Сибирские каникулы» и проходит по территории Красноярского края, Хакасии и Тувы
Ростуризм представил туристический маршрут по местам отдыха президента Владимира Путина, пишет издание «Новой газете. Европа». О его запуске рассказала глава ведомства Зарина Догузова во время Петербургского международного экономического форума.
Маршрут протяженностью около 1200 км называется «Сибирские каникулы» и проходит по территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.
«В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, уникальные артефакты — золото скифов, грандиозные усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, культовые места буддизма в Туве», — уточнила Догузова.
Чиновница отметила, что сама собирается отправиться по маршруту этим летом.
В Ростуризме пояснили, что маршрут «Сибирские каникулы» все же отличается от президентского.
«На те самые места вас никто не пустит. Просто рядом. Ну вот Владимир Владимирович отдыхает на Енисее, и у нас Енисей. Или Тува — и у нас, и у него. Мы постарались приблизить максимально, но это все-таки не те самые места, где они с Сергеем Кужугетовичем отдыхают», — сообщили представители ведомства.
Также Догузова рассказала о запуске еще четырех национальных маршрутов: «Государева дорога» — между Санкт-Петербургом и Москвой, «Жигулевские выходные» — по Самарской области, «Кузбасс — огонь в сердце» и «Здесь начинается день» по острову Сахалин.