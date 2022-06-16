Экс-капитан сборной России по футболу раскритиковал вторжение в Украину
Бывший игрок петербургского «Зенита» и экс-капитан сборной России по футболу Игорь Денисов открыто выступил против российского вторжения в Украину, назвав его «катастрофой» и «полным ужасом»
Бывший игрок петербургского «Зенита» и экс-капитан сборной России по футболу Игорь Денисов открыто выступил против российского вторжения в Украину, назвав его «катастрофой» и «полным ужасом». Об этом футболист заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, опубликованном в среду, 15 июня.
«Для меня это был не шок, а ужас. Я очень восприимчивый человек. Я муху, если можно так сказать, убить не могу. Для меня война - это катастрофа, полный ужас. Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. Я не понимал, как дальше жить», - заявил Денисов.
Футболист признался, что после 24 февраля неделю размышлял, стоит ли им с семьей уезжать из страны, но в итоге они с женой и детьми решили остаться. «Почему я должен молчать? Если ты против, надо говорить», - объяснил он.
Футболист также рассказал, что сразу после начала вторжения записал и отправил Путину видеообращение с просьбой остановить войну. «Я даже сказал так: "Готов встать на колени перед вами“. Я гордый парень. Я был готов встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. Что такое жизнь одного человека - какого-то Денисова? Гордости уже не было, потому что я уже представлял, к чему это все идет», - рассказал бывший капитан сборной России. По его словам, никто не согласился публиковать его видеообращние.
«Мне даже сейчас страшновато. Но я не могу не сказать. Опять же, я никуда не скрываюсь, никуда не собираюсь уезжать, мне это нафиг не надо. Что будет, то будет. Но как можно не сказать, если я чувствую так? Знаете, может, для кого-то, кто по-другому мыслит, я говорю глупости, но для себя - я считаю, что должен это выразить», - сказал Денисов.
Денисов назвал правильным решение международных спортивных организаций отстранить российских спортсменов от соревновний после начала войны. «Я считаю это правильно. Это мое мнение. Вы, я, мы все причастны к тому, что происходит. Мы, хочется верить, выбираем власть, и это все происходит. Я вообще за то, чтобы еще больше. Это надо прекратить, то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам. Мы все смеемся, что это не поможет, это ерунда, нет», - объяснил свою позицию Денисов.
«Виню себя в том, что развязалась эта ситуация. Мы не можем до нашего правительства донести нашу точку зрения. Я полностью убежден, что это неправильно, но я это не говорю, только вот сегодня», - признался футболист. По его словам, если бы он не завершил карьеру три года назад, то сделал бы это после начала вторжения.
На вопрос, как изменить мнение людей о войне, Денисов сказал: «Не смотрите телевизор». По его словам, ему не удается переубедить родную сестру. «Если мы внутри семьи не можем прийти к знаменателю, что правильно, что неправильно, то как мы можем влиять на другие семьи?» - сказал футболист, добавив, что у него дома «телевизор запрещен».
«Я никого не агитирую никуда выходить - кто я такой? Я хотел высказаться - правильно это или неправильно. Я не могу по-другому. Чтобы дискутировать о политике, надо знать хорошо историю, надо быть начитанным. Я сразу говорю, я не такой. Я спортсмен. У меня есть свое понимание, что правильно, что неправильно, возможно, оно ошибочное, но так не должно быть. Точка», - заявил Денисов.