Кремль заподозрили в искажении заявлений Си Цзиньпина по Украине
В марте в ООН Китай занял нейтральную позицию на голосовании по осуждению российского вторжения в Украину. В то же время Пекин отказался от критики в адрес Москвы и выступил против антироссийских санкций
Москва и Пекин по-разному изложили разговор российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина. Как пишет Bloomberg, обе стороны представили собственные версии заявления Си по Украине.
В сообщении Кремля говорится, что главы государств обсудили расширение экономического сотрудничества, торговли и военно-технических связей между Китаем и Россией. Версия Москвы также подразумевает, что китайский председатель поддержал оправдание Путина для вторжения в Украину.
«Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов ее безопасности», — говорится в заявлении на сайте президента.
Китайская государственная телекомпания CCTV, напротив, заявила, что Си Цзиньпин в ходе разговора «активно выступал за мир во всем мире и стабильность глобального экономического порядка». В репортаже говорится, что китайский председатель призвал найти «надлежащее и ответственное решение украинского кризиса». В материале нет упоминаний о военных связях или увеличении объемов торговли.
После начала российского вторжения в Украину в Белом доме были обеспокоены тем, что китайские власти окажут прямую поддержку российскому президенту Владимиру Путину на фоне неудач России на поле боя. Однако с начала войны в Украине США не заметили, чтобы Китай открыто помогал России в военной или экономической сферах.
В марте в ООН Китай занял нейтральную позицию на голосовании по осуждению российского вторжения в Украину. В то же время Пекин отказался от критики в адрес Москвы и выступил против антироссийских санкций. В марте в СМИ также появлялась информация, что Кремль запросил у КНР военную помощь, но китайские власти это всячески отрицали.
На фоне войны Пекин начал сокращать и экономческое сотрудничество. После начала «спецоперации» китайские продавцы резко сократили поставки в Россию — в марте более чем в два раза по сравнению с январем-февралем. Китайские госкомпании отказались заключать новые контракты с российскими поставщиками нефти, даже несмотря на большие скидки. Так, в марте госкорпорация Sinopec приостановила переговоры о крупных инвестициях в нефтегазовую отрасль РФ.