Меню
Политика
Евросоюз откроет границы для привитых туристов
16 июня 2022, 14:20

Кремль заподозрили в искажении заявлений Си Цзиньпина по Украине

В марте в ООН Китай занял нейтральную позицию на голосовании по осуждению российского вторжения в Украину. В то же время Пекин отказался от критики в адрес Москвы и выступил против антироссийских санкций

Кремль заподозрили в искажении заявлений Си Цзиньпина по Украине

Москва и Пекин по-разному изложили разговор российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина. Как пишет Bloomberg, обе стороны представили собственные версии заявления Си по Украине

В сообщении Кремля говорится, что главы государств обсудили расширение экономического сотрудничества, торговли и военно-технических связей между Китаем и Россией. Версия Москвы также подразумевает, что китайский председатель поддержал оправдание Путина для вторжения в Украину.

«Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов ее безопасности», — говорится в заявлении на сайте президента.

Китайская государственная телекомпания CCTV, напротив, заявила, что Си Цзиньпин в ходе разговора «активно выступал за мир во всем мире и стабильность глобального экономического порядка». В репортаже говорится, что китайский председатель призвал найти «надлежащее и ответственное решение украинского кризиса». В материале нет упоминаний о военных связях или увеличении объемов торговли.

После начала российского вторжения в Украину в Белом доме были обеспокоены тем, что китайские власти окажут прямую поддержку российскому президенту Владимиру Путину на фоне неудач России на поле боя. Однако с начала войны в Украине США не заметили, чтобы Китай открыто помогал России в военной или экономической сферах.

В марте в ООН Китай занял нейтральную позицию на голосовании по осуждению российского вторжения в Украину. В то же время Пекин отказался от критики в адрес Москвы и выступил против антироссийских санкций. В марте в СМИ также появлялась информация, что Кремль запросил у КНР военную помощь, но китайские власти это всячески отрицали.

На фоне войны Пекин начал сокращать и экономческое сотрудничество. После начала «спецоперации» китайские продавцы резко сократили поставки в Россию — в марте более чем в два раза по сравнению с январем-февралем. Китайские госкомпании отказались заключать новые контракты с российскими поставщиками нефти, даже несмотря на большие скидки. Так, в марте госкорпорация Sinopec приостановила переговоры о крупных инвестициях в нефтегазовую отрасль РФ.

Материалы по теме
Переброску российской военной техники в Беларуси попытались остановить 60 хакеров
Свидетельство о смерти одного из российских генералов выдали на месяц позже его гибели в Украине
Число жалоб на пропажу без вести российских солдат в Украине превысило 40 тысяч
Сейчас на главной
Блогер из Дальнегорска выложил видео, где глава города не может выговорить слово «денацификация»
чиновники
Блогер из Дальнегорска выложил видео, где глава города не может выговорить слово «денацификация»
Назавтра чиновник который является главой города Дальнегорск в Приморском крае попытался вручить повестку на военные сборы местному блогеру
«Космическое путешествие продолжается» - Навальный написал первое письмо из ИК-6, куда его перевели накануне
Алексей Навальный
«Космическое путешествие продолжается» - Навальный написал первое письмо из ИК-6, куда его перевели накануне
В соцсетях Навального опубликовали письмо, в котором оппозиционер рассказывает, что находится сейчас в ИК-6 Мелехово на карантине, и описывает увиденное в колонии
Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer
Internet Explorer
Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer
Компания Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer. С 15 июня на странице загрузки вместо него пользователям предлагается установить браузер Microsoft Edge
Пекари просят на хлеб
санкции
Пекари просят на хлеб
Принятая в марте 2022 года программа субсидирования производства хлеба не отвечает условиям кризиса, который привел к резкому росту всех затрат предприятий, считают в Российском союзе пекарей
В мире
США увеличат финансирование VPN-сервисов, чтобы россияне могли читать заблокированные СМИ
Власти США планируют выделить дополнительные деньги на финансирование трех крупных VPN-сервисов, которые предоставляют российским пользователям доступ к заблокированным Роскомнадзором сайтам
Канада и Дания поделили необитаемый остров в Арктике
Территориальные споры
Канада и Дания поделили необитаемый остров в Арктике
Канада и Дания договорились о разделе острова Ганса в Арктике, о территориальной принадлежности которого они спорили с 1973 года. Этот территориальный конфликт продолжался 49 лет
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал строить систему образования по образцам царской России
образование
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал строить систему образования по образцам царской России
Возродить советскую систему образования в России не получится, однако власти должны пользоваться опытом прошлых поколений
Переброску российской военной техники в Беларуси попытались остановить 60 хакеров
хакеры
Переброску российской военной техники в Беларуси попытались остановить 60 хакеров
Группа анонимных хакеров «Киберпартизаны» появилась в 2020 году, свою деятельность она называет борьбой с Александром Лукашенко
ИКЕА решила «сократить масштаб бизнеса» в России
ИКЕА
ИКЕА решила «сократить масштаб бизнеса» в России
Шведская компания IKEA решила избавиться от производственных активов в России. Компания продаст все четыре принадлежащие ей фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях
Авторская колонка
4 года неволи - деградация общества
Меня арестовали 13 июня 2018 года в день открытия Чемпионата мира по футболу в Москве. Владимир Путин старался не упасть в грязь лицом перед жителями планеты. Мундиаль прошел на высоком уровне, и у россиян возникла иллюзия о возврате политического течения в русло демократических ценностей
Шестун Александр
Российским теннисистам разрешили выступить на US Open под нейтральным флагом
теннис
Российским теннисистам разрешили выступить на US Open под нейтральным флагом
В американской Ассоциации тенниса сообщили, что приглашение на US Open получат отдельные спортсмены, а выступать им придется под нейтральным флагом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости дальнейшего укрепления альянса
НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости дальнейшего укрепления альянса
НАТО следует повысить «степень готовности» и укрепить потенциал в сфере вооружений вдоль своей восточной границы после вторжения России в Украину
ЦБ назвал недопустимым введение банками комиссии за хранение валюты на счетах
банки
ЦБ назвал недопустимым введение банками комиссии за хранение валюты на счетах
Центробанк России назвал недопустимым одностороннее введение коммерческими банками комиссии за обслуживание валютных счетов граждан без их одобрения
Минфин РФ частично засекретил бюджетную отчетность, объяснив это попыткой «минимизировать риск введения новых санкций»
Минфин
Минфин РФ частично засекретил бюджетную отчетность, объяснив это попыткой «минимизировать риск введения новых санкций»
В сегодняшнем отчете ведомства об исполнении бюджета за январь-май 2022 года есть только совокупные цифры по расходам и доходам
Авторская колонка
«Сверхдержавность» России – это религия
За последние три месяца как минимум три гражданина России утонули в очковых сортирах из-за их аварийного состояния – я даже не знала, что такая проблема вообще может существовать в XXI веке. И не где-нибудь в Африке. В России, мать твою. В сверхдержаве
Бирман Вероника
Европейский суд по правам человека признал, что закон об иностранных агентах нарушает права человека
ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека признал, что закон об иностранных агентах нарушает права человека
ЕСПЧ установил нарушение свободы ассоциаций. Применение понятия «иностранный агент» признано необоснованным. Организациям присуждена денежная компенсация
Самолеты российских олигархов свободно летают по Европе, несмотря на санкции
олигархи
Самолеты российских олигархов свободно летают по Европе, несмотря на санкции
В общей сложности удалось выявить около 30 полетов предполагаемых российских частных самолетов и вертолетов через европейское воздушное пространство с момента введения санкций ЕС
Экономисты спрогнозировали массовую деградацию россиян
общество
Экономисты спрогнозировали массовую деградацию россиян
Из-за санкций и потери доступа к западным технологиям российская экономика будет терять сложность, примитивизироваться, а вместе с ней начнет деградировать и человеческий капитал