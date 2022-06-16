Блогер из Дальнегорска выложил видео, где глава города не может выговорить слово «денацификация»
Назавтра чиновник который является главой города Дальнегорск в Приморском крае попытался вручить повестку на военные сборы местному блогеру
Глава города Дальнегорск в Приморском крае Александр Теребилов попытался вручить повестку на военные сборы местному блогеру (в 2021 году СМИ также называли его главным редактором и владельцем дальнегорской телерадиокомпании «Даль-ТВ») Даниилу Куликову, который высмеял его в соцсетях. Об этом рассказал сам Куликов.
14 июня Куликов опубликовал в своем телеграм-канале видео, где Теребилов, выступая на мероприятии в честь Дня России, говорит о войне в Украине и не с первого раза выговаривает слово «денацификация».
15 июня к Куликову на работу, по его словам, пришли Теребилов и начальник городского военкомата, чтобы вручить ему повестку на военные сборы. Им сказали, что Куликов в отпуске, после чего Теребилов лично осмотрел все кабинеты, «причем делал это с включенной камерой на телефоне», рассказал блогер.
«Если присутствие военкома я еще как-то могу понять, (может, некому было дать поручение), то присутствие главы Дальнегорска меня прям очень веселит. Благодарю за оказанную честь, быть удостоенным внимания первого лица города. Жаль, не удалось вас обрадовать своим присутствием», — написал Куликов.
Президент России Владимир Путин употребил слово «денацификация», объявляя о войне в Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что РФ будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины.