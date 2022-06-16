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16 июня 2022, 02:46

«Космическое путешествие продолжается» - Навальный написал первое письмо из ИК-6, куда его перевели накануне

В соцсетях Навального опубликовали письмо, в котором оппозиционер рассказывает, что находится сейчас в ИК-6 Мелехово на карантине, и описывает увиденное в колонии

«Космическое путешествие продолжается» - Навальный написал первое письмо из ИК-6, куда его перевели накануне
Фото: theins.ru

Алексей Навальный подтвердил, что его этапировали во владимирскую ИК‑6 строгого режима. В соцсетях Навального опубликовали письмо, в котором оппозиционер рассказывает, что находится сейчас в ИК-6 Мелехово на карантине, и описывает увиденное в колонии.

«Космическое путешествие продолжается — я пересел с корабля на корабль. Ну то есть всем привет с зоны строгого режима. Вчера меня этапировали в ИК-6 „Мелехово“. Я на карантине, поэтому рассказать особо нечего. Ну вот только два свежих впечатления. О культурной жизни и беспределе.

О культурной жизни: чуть не двинулся, пока таскал в автозак/из автозака книги, хранящиеся у меня на складе вещей. А тюремщики чуть не двинулись, пока переписывали их. И это притом, что, опасаясь такой ситуации, я месяц назад с трудом уговорил администрацию принять у меня 50 книг в тюремную библиотеку. Честно скажу, вчера впервые в жизни тащил эти мешки и думал, что костер из книг — это не обязательно что-то плохое.

О беспределе: в карантине висит объявление со списком профессий, которые здесь можно получить, и сроке обучения. Так вот, стать, как я, швеей — этой элитой рабочего класса, моментально отличающей бельевой шов от запошивочного, — можно за 3 месяца. И представьте себе, избравшие профессию „обвальщик тушек птицы“ тоже учатся 3 месяца! То есть в этом смысле приравнены к нам, швеям. Ну чему, чему там надо учиться 3 месяца?! Они эти тушки в стразах, что ли, обваливают?

Очень возмущен. Ну а в остальном пока все ок. Всем привет, всех обнимаю, ешьте птицу без панировки».

Накануне, 14 июня, о переводе Навального в колонию строгого режима сообщил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Сергей Яжан.

В мае сам Навальный писал, что его могут перевести в ИК-6 в Мелехово.

ИК-6 известна сообщениями о пытках заключенных. Так, в 2021 году об издевательствах рассказал Павел Зотов, сидевший в колониях Владимирской области с 2009 по 2021 год. Он вспоминал, что в ИК-6 осужденные в полицейской одежде положили его на пол, раздели, связали руки и ноги и били дубинкой по пяткам и в пах. В декабре 2021 года 27-летний заключенный Жобир Жураев рассказал, что надзиратели и сотрудничающие с администрацией заключенные систематически избивали его, пытали, морили голодом и угрожали изнасилованием.

14 июня пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что основателя ФБК увезли из колонии ИК-2 в Покрове.

«Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14.00, а потом сказали: „Нет такого осужденного“. Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут — мы не знаем», — написала она.

По словам Ярмыш, ни адвокатам, ни родственникам Алексея о его переводе заранее не сообщали.

«Проблема с переводом в другую колонию не только в том, что колония строгого режима гораздо страшнее. Все то время, пока мы не знаем, где Алексей, он остается один на один с системой, которая уже пыталась его убить. Поэтому сейчас главная задача — найти его как можно скорее», — написала Ярмыш.

Навальный был отправлен в колонию после того, как в начале февраля Симоновский районный суд изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что оппозиционер приходил отмечаться в уголовно-исполнительную комиссию не в назначенные дни, а с августа 2020 года, после того как был отравлен «Новичком» и транспортирован в Германию, вообще перестал появляться у инспектора.

Навальный и его адвокаты уверяли суд, что оппозиционер физически не мог посещать инспектора, так как находился сначала на стационарном, а потом на амбулаторном лечении в немецкой клинике и уведомлял об этом уголовно-исполнительную инспекцию.

22 марта суд приговорил Алексея Навального к 9 годам строгого режима по делу о «мошенничестве и оскорблении суда». Выездное заседание Лефортовского суда проходило прямо в исправительной колонии № 2 в Покрове, где Навальный уже отбывает наказание по делу «Ив Роше». Прокурор Надежда Тихонова запрашивала для него 13 лет колонии строгого режима. Накануне Владимир Путин повысил в должности судью, ведущую дело Навального.

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