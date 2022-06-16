16 июня 2022, 01:34
Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer
Компания Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer. С 15 июня на странице загрузки вместо него пользователям предлагается установить браузер Microsoft Edge
Фото: kod.ru
Компания Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer. С 15 июня на странице загрузки вместо него пользователям предлагается установить браузер Microsoft Edge.
В компании сообщили, что Internet Explorer отключат во всех актуальных потребительских версиях Windows 10 и Windows 10 IoT. При этом в Windows 11 этот браузер уже недоступен, а браузером по умолчанию является Edge.
Режим Internet Explorer в новом браузере Edge будет поддерживаться как минимум до 2029 года, чтобы дать разработчикам время на модернизацию устаревших приложений.
Отметим, что Internet Explorer появился в 1995 году, а по к 2004 году занимал 95% рынка.