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Техномир
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16 июня 2022, 01:34

Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer

Компания Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer. С 15 июня на странице загрузки вместо него пользователям предлагается установить браузер Microsoft Edge

Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer
Фото: kod.ru

Компания Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer. С 15 июня на странице загрузки вместо него пользователям предлагается установить браузер Microsoft Edge.

В компании сообщили, что Internet Explorer отключат во всех актуальных потребительских версиях Windows 10 и Windows 10 IoT. При этом в Windows 11 этот браузер  уже недоступен, а браузером по умолчанию является Edge.

Режим Internet Explorer в новом браузере Edge будет поддерживаться как минимум до 2029 года, чтобы дать разработчикам время на модернизацию устаревших приложений.

Отметим, что Internet Explorer появился в 1995 году, а по к 2004 году занимал 95% рынка.

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