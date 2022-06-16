16 июня 2022, 00:13
США увеличат финансирование VPN-сервисов, чтобы россияне могли читать заблокированные СМИ
Власти США планируют выделить дополнительные деньги на финансирование трех крупных VPN-сервисов, которые предоставляют российским пользователям доступ к заблокированным Роскомнадзором сайтам
Фото: yakutsk.ru
Власти США планируют выделить дополнительные деньги на финансирование трех крупных VPN-сервисов, которые предоставляют российским пользователям доступ к заблокированным Роскомнадзором сайтам. Таким образом, Белый дом хочет оказать помощь российским гражданам в обходе цензуры.
По данным Reuters, деньги от властей получат сервисы nthLink, Psiphon и Lantern.
Напомним, что после начала спецоперации в Украине Роскомнадзор заблокировал около трех тысяч сайтов независимых СМИ, а также социальные сети Facebook и Instagram (продукты компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией).
На фоне массовой блокировки сайтов число пользователей VPN-сервисов в России выросло в 53 раза (данные компании Yota).