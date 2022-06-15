Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал строить систему образования по образцам царской России
Возродить советскую систему образования в России не получится, однако власти должны пользоваться опытом прошлых поколений
Возродить советскую систему образования в России не получится, однако власти должны пользоваться опытом прошлых поколений — в том числе и примерами системы образования Российской империи. Об этом, говоря о будущем российского высшего образования, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Огромное количество ученых с мировым именем, которые реально совершили открытия, совершившие развитие многих отраслей, прошли подготовку в школах, вузах того времени… Надо вообще использовать все хорошее, когда бы оно ни было предложено или создано», — считает председатель нижней палаты.
Депутаты обсудят перспективы нынешней системы высшего образования 27 июня. В парламентских слушаниях примут участие министр науки и высшего образования, представители вузовского сообщества и эксперты.
На фоне вторжения в Украину российские власти возобновили дискуссии об отказе от Болонской системы, которая предполагает двухступенчатое высшее образование с разделением на бакалавриат и магистратуру. Чиновники открыто признают, что основная цель отказа — попытка сократить отток образованных граждан из страны. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что европейская система — это «не что иное, как пылесос, который позволял выкачивать из России умных людей».
В конце мая министр высшего образования и науки Валерий Фальков рассказал о планах отказаться от системы. Он призвал отнестись к ней как к «прожитому этапу» и объявил о намерении разработать свой порядок обучения, ориентированный на специалитет.
В начале июня все российские вузы были исключены из Болонского образовательного процесса. Болонская группа объявила о закрытии представительств России и Белоруссии еще 11 апреля.
Высшее образование в царской России к концу существования империи перестало быть доступно широкому кругу молодых людей вследствие контрреформ Александра III. Так называемый «Циркуляр о кухаркиных детях» запрещал принимать в гимназии детей «кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих <…> вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию». Окончание гимназии было условием для поступления в университет. Автор документа — министр образования Иван Делянов — опирался на воззрения обер-прокурора святейшего синода Константина Победоносцева, который призывал ограничить передвижение из «неблагородных» слоев населения в разночинцы и студенты, уменьшив тем самым количество потенциальных революционеров.