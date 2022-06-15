Меню
Общество
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
15 июня 2022, 15:51

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал строить систему образования по образцам царской России

Возродить советскую систему образования в России не получится, однако власти должны пользоваться опытом прошлых поколений

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал строить систему образования по образцам царской России

Возродить советскую систему образования в России не получится, однако власти должны пользоваться опытом прошлых поколений — в том числе и примерами системы образования Российской империи. Об этом, говоря о будущем российского высшего образования, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Огромное количество ученых с мировым именем, которые реально совершили открытия, совершившие развитие многих отраслей, прошли подготовку в школах, вузах того времени… Надо вообще использовать все хорошее, когда бы оно ни было предложено или создано», — считает председатель нижней палаты.

Депутаты обсудят перспективы нынешней системы высшего образования 27 июня. В парламентских слушаниях примут участие министр науки и высшего образования, представители вузовского сообщества и эксперты.

На фоне вторжения в Украину российские власти возобновили дискуссии об отказе от Болонской системы, которая предполагает двухступенчатое высшее образование с разделением на бакалавриат и магистратуру. Чиновники открыто признают, что основная цель отказа — попытка сократить отток образованных граждан из страны. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что европейская система — это «не что иное, как пылесос, который позволял выкачивать из России умных людей».

В конце мая министр высшего образования и науки Валерий Фальков рассказал о планах отказаться от системы. Он призвал отнестись к ней как к «прожитому этапу» и объявил о намерении разработать свой порядок обучения, ориентированный на специалитет.

В начале июня все российские вузы были исключены из Болонского образовательного процесса. Болонская группа объявила о закрытии представительств России и Белоруссии еще 11 апреля.

Высшее образование в царской России к концу существования империи перестало быть доступно широкому кругу молодых людей вследствие контрреформ Александра III. Так называемый «Циркуляр о кухаркиных детях» запрещал принимать в гимназии детей «кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих <…> вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию». Окончание гимназии было условием для поступления в университет. Автор документа — министр образования Иван Делянов — опирался на воззрения обер-прокурора святейшего синода Константина Победоносцева, который призывал ограничить передвижение из «неблагородных» слоев населения в разночинцы и студенты, уменьшив тем самым количество потенциальных революционеров.

Материалы по теме
Россия может выйти из Болонской системы, а студенты не смогут учиться за границей
В Госдуму внесли законопроект, который разрешит школьникам пересдавать ЕГЭ в течение месяца
В российских школах проведут уроки на тему западных санкций и импортозамещения
Сейчас на главной
Переброску российской военной техники в Беларуси попытались остановить 60 хакеров
хакеры
Переброску российской военной техники в Беларуси попытались остановить 60 хакеров
Группа анонимных хакеров «Киберпартизаны» появилась в 2020 году, свою деятельность она называет борьбой с Александром Лукашенко
ИКЕА решила «сократить масштаб бизнеса» в России
ИКЕА
ИКЕА решила «сократить масштаб бизнеса» в России
Шведская компания IKEA решила избавиться от производственных активов в России. Компания продаст все четыре принадлежащие ей фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях
Авторская колонка
4 года неволи - деградация общества
Меня арестовали 13 июня 2018 года в день открытия Чемпионата мира по футболу в Москве. Владимир Путин старался не упасть в грязь лицом перед жителями планеты. Мундиаль прошел на высоком уровне, и у россиян возникла иллюзия о возврате политического течения в русло демократических ценностей
Шестун Александр
Российским теннисистам разрешили выступить на US Open под нейтральным флагом
теннис
Российским теннисистам разрешили выступить на US Open под нейтральным флагом
В американской Ассоциации тенниса сообщили, что приглашение на US Open получат отдельные спортсмены, а выступать им придется под нейтральным флагом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости дальнейшего укрепления альянса
НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости дальнейшего укрепления альянса
НАТО следует повысить «степень готовности» и укрепить потенциал в сфере вооружений вдоль своей восточной границы после вторжения России в Украину
ЦБ назвал недопустимым введение банками комиссии за хранение валюты на счетах
банки
ЦБ назвал недопустимым введение банками комиссии за хранение валюты на счетах
Центробанк России назвал недопустимым одностороннее введение коммерческими банками комиссии за обслуживание валютных счетов граждан без их одобрения
Минфин РФ частично засекретил бюджетную отчетность, объяснив это попыткой «минимизировать риск введения новых санкций»
Минфин
Минфин РФ частично засекретил бюджетную отчетность, объяснив это попыткой «минимизировать риск введения новых санкций»
В сегодняшнем отчете ведомства об исполнении бюджета за январь-май 2022 года есть только совокупные цифры по расходам и доходам
Авторская колонка
«Сверхдержавность» России – это религия
За последние три месяца как минимум три гражданина России утонули в очковых сортирах из-за их аварийного состояния – я даже не знала, что такая проблема вообще может существовать в XXI веке. И не где-нибудь в Африке. В России, мать твою. В сверхдержаве
Бирман Вероника
Европейский суд по правам человека признал, что закон об иностранных агентах нарушает права человека
ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека признал, что закон об иностранных агентах нарушает права человека
ЕСПЧ установил нарушение свободы ассоциаций. Применение понятия «иностранный агент» признано необоснованным. Организациям присуждена денежная компенсация
Самолеты российских олигархов свободно летают по Европе, несмотря на санкции
олигархи
Самолеты российских олигархов свободно летают по Европе, несмотря на санкции
В общей сложности удалось выявить около 30 полетов предполагаемых российских частных самолетов и вертолетов через европейское воздушное пространство с момента введения санкций ЕС
Экономисты спрогнозировали массовую деградацию россиян
общество
Экономисты спрогнозировали массовую деградацию россиян
Из-за санкций и потери доступа к западным технологиям российская экономика будет терять сложность, примитивизироваться, а вместе с ней начнет деградировать и человеческий капитал
Черногория арестовала имущество 34 россиян, чьи имена совпадают с именами депутатов Госдумы
имущество чиновников
Черногория арестовала имущество 34 россиян, чьи имена совпадают с именами депутатов Госдумы
Большая часть обнародованных имен совпадают с именами депутатов Госдумы, которые попали в санкционные списки Евросоюза после начала спецоперации в Украине
IFAB официально изменил правила игры в футбол
футбол
IFAB официально изменил правила игры в футбол
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально изменил правила игры в футбол. В минувший понедельник в ходе заседания в Дохе организация утвердила на постоянной основе правило пяти замен во время матча
Россиян оштрафовали на 25 млн рублей по статье о дискредитации армии
война на украине
Россиян оштрафовали на 25 млн рублей по статье о дискредитации армии
Российские суды признали уже 2100 граждан виновными по новой административной статье «Дискредитация российской армии». В сумме им выписали штрафов на 25 млн рублей
Политика
США и Россия привели в боеготовность почти 2 тысячи ядерных боеголовок
США и Россия держат в состоянии высокой операционной боеготовности почти 2 тысячи ядерных боеголовок, подсчитали эксперты Стокгольмского института изучения проблем мира
Власти Швеции запретили компании Tetra Pak возобновить экспорт упаковки в Россию
антироссийские санкции
Власти Швеции запретили компании Tetra Pak возобновить экспорт упаковки в Россию
Национальный совет по вопросам торговли Швеции ответил отказом упаковочному гиганту Tetra Pak на просьбу разрешить ввоз в Россию продукции, которая необходима компании для производства
Наталью Поклонскую уволили из Россотрудничества после высказываний о спецоперации в Украине
наталья поклонская
Наталью Поклонскую уволили из Россотрудничества после высказываний о спецоперации в Украине
Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении экс-прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. На этом посту она проработала всего четыре месяца
В День России в Екатеринбурге открыли памятник в форме латинского символа «Z», который сделан из рельсов
Министерство обороны
В День России в Екатеринбурге открыли памятник в форме латинского символа «Z», который сделан из рельсов
Ранее в Минобороны говорили, что V и Z «не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки»