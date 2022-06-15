ИКЕА решила «сократить масштаб бизнеса» в России. Сотрудников ждет «оптимизация»
Шведская компания IKEA решила избавиться от производственных активов в России. Компания продаст все четыре принадлежащие ей фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях
Шведская компания IKEA решила избавиться от производственных активов в России. Компания продаст все четыре принадлежащие ей фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, сообщила пресс-служба компании РБК.
«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний Интер ИКЕА и Группа компаний Ингка приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо.
Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников», — заявили в компании.
Сколько человек сократят, не уточняется.
В пресс-службе уточнили, что торговые центры МЕГА, принадлежащие ИКЕА, продолжат работать в России. РИА Новости со ссылкой на компанию пишет, что IKEA организует распродажу товаров, которые находятся на российских складах.
В тоже время, глава города Тихвин, в котором расположена одна из фабрик компании, Александр Лазаревич заявил, что на предприятии работали 1057 местных жителей, и их увольнение станет огромной проблемой для города.
«На фабрике IKEA 1057 списочный состав, списаны, отчислены сегодня. Они пока зарплату получают. Для нас это огромная проблема. Они были обособлены, но тем не менее, для нас как территории главное – это НДФЛ и рабочие места. Люди были обеспечены работой, плюс к этому порядка тысячи человек работали подрядчиками, которые обслуживали предприятие, которые работали вне предприятия. Они тоже пострадают. Конечно, это очень неприятный момент для нас. И чем скорее произойдет эта продажа, сохранится профиль предприятия, мы только за это», — сказал он.
IKEA закрыла свои магазины в России 4 марта. В последний день работы гипермаркета люди выстроились в огромные очереди, чтобы успеть купить товары