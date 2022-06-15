15 июня 2022, 08:50
Российским теннисистам разрешили выступить на US Open под нейтральным флагом
В американской Ассоциации тенниса сообщили, что приглашение на US Open получат отдельные спортсмены, а выступать им придется под нейтральным флагом
Фото: overbetting.ru
Российским и белорусским теннисистам разрешат принять участие в открытом чемпионате США.
В американской Ассоциации тенниса сообщили, что приглашение на US Open получат отдельные спортсмены, а выступать им придется под нейтральным флагом.
Ранее теннисистов из России отстранили от участия в Уимблдоне из-за спецоперации в Украине. Кроме того, Международная федерация тенниса официально приостановила членство российской и белорусской теннисных федераций (ITF).