Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости дальнейшего укрепления альянса
НАТО следует повысить «степень готовности» и укрепить потенциал в сфере вооружений вдоль своей восточной границы после вторжения России в Украину
НАТО следует повысить «степень готовности» и укрепить потенциал в сфере вооружений вдоль своей восточной границы после вторжения России в Украину, заявил во вторник глава Североатлантического Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил перед журналистами после неформальных переговоров в Нидерландах с премьер-министром страны Марком Рютте и лидерами Дании, Польши, Латвии, Румынии, Португалии и Бельгии в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Мадриде в конце июня.
Комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского о необходимости поставки большего количества дальнобойного оружия, Столтенберг сказал, что согласен с тем, что Киев должен быть снабжен более тяжелым вооружением, но не стал вдаваться в подробности.
«Что касается вооружений, мы здесь единодушны в том, что крайне важно, чтобы Россия проиграла эту войну, - заявил журналистам в Гааге лидер Нидерландов Марк Рютте. - И поскольку у нас не может быть прямой конфронтации между войсками НАТО и Россией, нам нужно сделать так, чтобы Украина могла вести эту войну, чтобы у нее был доступ ко всему необходимому вооружению».
Отвечая на вопрос о заявках Швеции и Финляндии на вступление в альянс, Столтенберг сказал, что ищет «единый путь вперед» для преодоления оппозиции со стороны Турции, которая возмущена поддержкой курдских боевиков со стороны Стокгольма.
После вторжения России в Украину, которое Москва называет «специальной военной операцией», НАТО усилило свое присутствие в странах Балтии.
Столтенберг сказал, что НАТО обеспечит дальнейшее укрепление альянса, когда все 30 лидеров стран- участников, встретятся с 29 - 30 июня на саммите в Мадриде.