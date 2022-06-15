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Экономика
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15 июня 2022, 01:23

ЦБ назвал недопустимым введение банками комиссии за хранение валюты на счетах

Центробанк России назвал недопустимым одностороннее введение коммерческими банками комиссии за обслуживание валютных счетов граждан без их одобрения

ЦБ назвал недопустимым введение банками комиссии за хранение валюты на счетах
Фото: solenka.info

Центробанк России назвал недопустимым одностороннее введение коммерческими банками комиссии за обслуживание валютных счетов граждан без их одобрения. В заявлении регулятора отмечается, что согласие клиента должно быть «конкретное, информированное и сознательное».

Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов пунктов, которые предусматривают одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей.

Заявление ЦБ относится к банкам «Тинькофф», «Райффайзен» и Росбанка, которые на прошлой неделе сообщили о введении отрицательных ставок по валютным вкладам и комиссии за хранение валюты на текущих счетах. Самую большую комиссию ввел «Тинькофф». Она составляет 12% годовых и касается счетов в евро, долларах, английских фунтах и швейцарских франков, размер которых превышает 1000 условных единиц.

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