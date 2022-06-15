15 июня 2022, 00:12
Алексея Навального этапировали в колонию в Мелехово, где для него приготовили «тюрьму в тюрьме»
Оппозиционера Алексея Навального этапировали из Покрова в колонию строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области. Глава Общественной наблюдательной комиссии по региону Сергей Яжан сообщил, что политик уже находится в Мелехово
Фото: 71.ru
Оппозиционера Алексея Навального этапировали из Покрова в колонию строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области.
Глава Общественной наблюдательной комиссии по региону Сергей Яжан сообщил РИА Новости, что политик уже находится в Мелехово.
Напомним, что в конце марта Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима по обвинению в неуважении к суду и мошенничестве с деньгами Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом и экстремистской организацией).
В мае политик сообщил, что ФСИН планирует перевести его в колонию в Мелехово, где для него подготовлена «тюрьма в тюрьме».