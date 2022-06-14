Минфин РФ частично засекретил бюджетную отчетность, объяснив это попыткой «минимизировать риск введения новых санкций»
В сегодняшнем отчете ведомства об исполнении бюджета за январь-май 2022 года есть только совокупные цифры по расходам и доходам
Министерство финансов России засекретило часть данных о расходах по статьям федерального бюджета. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает пресс-служба ведомства.
Минфин объясняет это решение попыткой «минимизировать риск введения дополнительных санкций».
«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности», — заявили в министерстве.
В сегодняшнем отчете ведомства об исполнении бюджета за январь-май 2022 года есть только совокупные цифры по расходам и доходам. По предварительной оценке Минфина, профицит бюджета за пять месяцев текущего года составил 1,495 триллиона рублей. Ведомство не опубликовало информацию об источниках финансирования дефицита бюджета, об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также в разрезе государственных программ.