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Общество
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14 июня 2022, 22:02

Минфин РФ частично засекретил бюджетную отчетность, объяснив это попыткой «минимизировать риск введения новых санкций»

В сегодняшнем отчете ведомства об исполнении бюджета за январь-май 2022 года есть только совокупные цифры по расходам и доходам

Минфин РФ частично засекретил бюджетную отчетность, объяснив это попыткой «минимизировать риск введения новых санкций»
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Министерство финансов России засекретило часть данных о расходах по статьям федерального бюджета. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает пресс-служба ведомства. 

Минфин объясняет это решение попыткой «минимизировать риск введения дополнительных санкций». 

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности», — заявили в министерстве. 

В сегодняшнем отчете ведомства об исполнении бюджета за январь-май 2022 года есть только совокупные цифры по расходам и доходам. По предварительной оценке Минфина, профицит бюджета за пять месяцев текущего года составил 1,495 триллиона рублей. Ведомство не опубликовало информацию об источниках финансирования дефицита бюджета, об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также в разрезе государственных программ. 

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