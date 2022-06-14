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14 июня 2022, 13:20

Европейский суд по правам человека признал, что закон об иностранных агентах нарушает права человека

ЕСПЧ установил нарушение свободы ассоциаций. Применение понятия «иностранный агент» признано необоснованным. Организациям присуждена денежная компенсация

Европейский суд по правам человека признал, что закон об иностранных агентах нарушает права человека

После 9 лет ожидания 73 российских НКО, наконец, получили решение ЕСПЧ, подтверждающее то, о чем они говорили постоянно: закон об иностранных агентах и его применение противоречат Европейской Конвенции о права человека.

Европейский суд установил нарушение свободы ассоциаций. Применение понятия «иностранный агент» признано необоснованным. Организациям присуждена денежная компенсация в размере 10 000 евро каждой.

Агора была одной из организаций-заявителей по этому делу, а ее адвокаты представляли еще больше 20 организаций.

- Суд полностью согласился с организациями-заявителями в том, что закон об иностранных агентах не только не является предсказуемым, но и препятствует правомерной работе гражданского общества. Это большая победа, но очень жаль, что ее пришлось ждать так долго, - отмечает глава международной практики Агоры Кирилл Коротеев. - Суд признал нарушением и применение понятия «иностранный агент», и ограничения для таких организаций, как по деятельности, так и по отчетности и принуждение к отказу от иностранного финансирования из-за введения ограничений. Кроме того, штрафы по закону об иностранных агентах признаны чрезмерными.

После коммуникации первой группы жалоб в 2017 году организации представили единую позицию в ответ на возражения властей РФ. К сожалению, ожидание оказалось слишком долгим, более половины из организаций-заявителей были ликвидированы, а законодательство об иностранных агентах распространилось и на граждан. Но сегодняшнее показывает силу российских организаций гражданского общества.

Решение станет окончательным через 3 месяца, если стороны не обжалуют его в Большую палату. Все окончательные решения ЕСПЧ обязательны для государств-ответчиков, у них нет права выбирать, какие исполнять, а какие — нет.

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