Европейский суд по правам человека признал, что закон об иностранных агентах нарушает права человека
ЕСПЧ установил нарушение свободы ассоциаций. Применение понятия «иностранный агент» признано необоснованным. Организациям присуждена денежная компенсация
После 9 лет ожидания 73 российских НКО, наконец, получили решение ЕСПЧ, подтверждающее то, о чем они говорили постоянно: закон об иностранных агентах и его применение противоречат Европейской Конвенции о права человека.
Европейский суд установил нарушение свободы ассоциаций. Применение понятия «иностранный агент» признано необоснованным. Организациям присуждена денежная компенсация в размере 10 000 евро каждой.
Агора была одной из организаций-заявителей по этому делу, а ее адвокаты представляли еще больше 20 организаций.
- Суд полностью согласился с организациями-заявителями в том, что закон об иностранных агентах не только не является предсказуемым, но и препятствует правомерной работе гражданского общества. Это большая победа, но очень жаль, что ее пришлось ждать так долго, - отмечает глава международной практики Агоры Кирилл Коротеев. - Суд признал нарушением и применение понятия «иностранный агент», и ограничения для таких организаций, как по деятельности, так и по отчетности и принуждение к отказу от иностранного финансирования из-за введения ограничений. Кроме того, штрафы по закону об иностранных агентах признаны чрезмерными.
После коммуникации первой группы жалоб в 2017 году организации представили единую позицию в ответ на возражения властей РФ. К сожалению, ожидание оказалось слишком долгим, более половины из организаций-заявителей были ликвидированы, а законодательство об иностранных агентах распространилось и на граждан. Но сегодняшнее показывает силу российских организаций гражданского общества.
Решение станет окончательным через 3 месяца, если стороны не обжалуют его в Большую палату. Все окончательные решения ЕСПЧ обязательны для государств-ответчиков, у них нет права выбирать, какие исполнять, а какие — нет.