Самолеты российских олигархов свободно летают по Европе, несмотря на санкции
В общей сложности удалось выявить около 30 полетов предполагаемых российских частных самолетов и вертолетов через европейское воздушное пространство с момента введения санкций ЕС
Самолеты российских олигархов продолжают летать по Европе, даже когда воздушное пространство ЕС оказалось закрыто для российских самолетов из-за санкций. Сомнительные структуры собственности на воздушные суда часто мешают властям понять, что они принадлежат россиянам, отмечает Die Welt.
В общей сложности изданию удалось выявить около 30 полетов предполагаемых российских частных самолетов и вертолетов через европейское воздушное пространство с момента введения санкций ЕС. Данные об этом находятся в открытом доступе на сайтах отслеживания авиамаршрутов. Die Welt утверждает о веских доказательствах того, что они принадлежат или контролируются российскими бизнесменами.
В середине марта британские власти приостановили полет самолета Cessna с регистрационным номером G-LATO на юге Лондона. Британское министерство транспорта приписывает Cessna российскому нефтяному миллиардеру Евгению Швидлеру. Он считается другом доверенного лица Путина и бывшего владельца футбольного клуба Романа Абрамовича. До ареста в Лондоне частный самолет Швидлера еще восемь раз пролетал через ЕС. В последний рейс самолет вылетел из Гамбурга в Лондоне 18 марта, и никто не мешал взлетать самолету.
28 февраля из аэропорта Мюнхена вылетел Airbus, который, согласно санкционному списку США, приписывается олигарху Алишеру Усманову. Рейс приземлился в Ташкенте. Немецкие авиационные власти отрицают, что разрешая взлет, нарушили какие-либо правила.
В начале марта из Ниццы в Стамбул прибыл самолет Bombardier с регистрационным номером T7-7AA, зарегистрированный в Сан-Марино. Сообщается, что он принадлежит российскому бизнесмену, создателю Yota Альберту Авдоляну. В апреле из Базеля в столицу Казахстана Нур-Султан вылетел самолет с люксембургской регистрацией, который, по данным Forbes, принадлежит олигарху Виктору Вексельбергу.
Помимо Евросоюза воздушные суда на предмет связи с Россией проверяет Великобритания. 1 апреля в лондонском аэропорту Лутон был задержан самолет Gulfstream G550, прибывший из Дубая. В прошлом самолет использовали ливийский военачальник Халифа Хафтар и бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с деятельностью ЧВК «Вагнер». Пригожин использовал самолет для поездки в Африку, отмечает издание.