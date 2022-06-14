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14 июня 2022, 12:55

Самолеты российских олигархов свободно летают по Европе, несмотря на санкции

В общей сложности удалось выявить около 30 полетов предполагаемых российских частных самолетов и вертолетов через европейское воздушное пространство с момента введения санкций ЕС

Самолеты российских олигархов свободно летают по Европе, несмотря на санкции
Фото: Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс перед конфискованным самолетом, который, как утверждается, принадлежит российскому нефтяному миллиардеру Евгению Швидлеру. Фото www.welt.de

Самолеты российских олигархов продолжают летать по Европе, даже когда воздушное пространство ЕС оказалось закрыто для российских самолетов из-за санкций. Сомнительные структуры собственности на воздушные суда часто мешают властям понять, что они принадлежат россиянам, отмечает Die Welt.

В общей сложности изданию удалось выявить около 30 полетов предполагаемых российских частных самолетов и вертолетов через европейское воздушное пространство с момента введения санкций ЕС. Данные об этом находятся в открытом доступе на сайтах отслеживания авиамаршрутов. Die Welt утверждает о веских доказательствах того, что они принадлежат или контролируются российскими бизнесменами.

В середине марта британские власти приостановили полет самолета Cessna с регистрационным номером G-LATO на юге Лондона. Британское министерство транспорта приписывает Cessna российскому нефтяному миллиардеру Евгению Швидлеру. Он считается другом доверенного лица Путина и бывшего владельца футбольного клуба Романа Абрамовича. До ареста в Лондоне частный самолет Швидлера еще восемь раз пролетал через ЕС. В последний рейс самолет вылетел из Гамбурга в Лондоне 18 марта, и никто не мешал взлетать самолету.

28 февраля из аэропорта Мюнхена вылетел Airbus, который, согласно санкционному списку США, приписывается олигарху Алишеру Усманову. Рейс приземлился в Ташкенте. Немецкие авиационные власти отрицают, что разрешая взлет, нарушили какие-либо правила.

В начале марта из Ниццы в Стамбул прибыл самолет Bombardier с регистрационным номером T7-7AA, зарегистрированный в Сан-Марино. Сообщается, что он принадлежит российскому бизнесмену, создателю Yota Альберту Авдоляну. В апреле из Базеля в столицу Казахстана Нур-Султан вылетел самолет с люксембургской регистрацией, который, по данным Forbes, принадлежит олигарху Виктору Вексельбергу.

Помимо Евросоюза воздушные суда на предмет связи с Россией проверяет Великобритания. 1 апреля в лондонском аэропорту Лутон был задержан самолет Gulfstream G550, прибывший из Дубая. В прошлом самолет использовали ливийский военачальник Халифа Хафтар и бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с деятельностью ЧВК «Вагнер». Пригожин использовал самолет для поездки в Африку, отмечает издание.

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