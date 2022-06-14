Экономисты спрогнозировали массовую деградацию россиян
Из-за санкций и потери доступа к западным технологиям российская экономика будет терять сложность, примитивизироваться, а вместе с ней начнет деградировать и человеческий капитал
Из-за санкций и потери доступа к западным технологиям российская экономика будет терять сложность, примитивизироваться, а вместе с ней начнет деградировать и человеческий капитал, потому что в новых условиях возникнет спрос на менее квалифицированных работников. Такую точку зрения в интервью «Коммерсанту» высказал директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
По его словам, проблемы, запущенные нынешним кризисом, долгосрочные: лишившись импортных машин, оборудования, компьютеров и микроэлектроники, страна будет вынуждена адаптироваться.
«Если раньше с помощью европейских, японских или корейских компаний мы стремились выпускать современные автомобили, то теперь, когда все уйдут, нам нужно будет восстанавливать производство отечественных машин. Где-то создавать с нуля, где-то возвращать технологии, которые у нас когда-то были. Между тем старые технологии более трудоемкие, чем современные. Это значит, понадобится больше работников. То есть занятость будет расти, но люди будут заниматься более примитивным трудом», - привел пример Гимпельсон.
В отдельных секторах утраченные западные технологии можно будет заменить китайскими. «Но есть много сфер, где нам никто не поможет, и придется компаниям либо возвращаться к тем технологиям, которые у нас когда-то были, либо создать то, что смогут. Не все эти технологии будут суперсовременными и передовыми. Скорее наоборот», - предупреждает Гимельсон.
Шаг вниз по лестнице прогресса - от более сложных технологий назад к простым - потребует других компетенций. «Чтобы выпускать современные автомобили, нужны люди, которые умеют обслуживать конвейер, работать со сложной электроникой и т. д. А если этого нет, то возникает спрос на рабочего-ремонтника, который у себя в гараже может старому автомобилю продлить жизнь. Это тоже по-своему квалифицированный труд, но более отсталый, не связанный с современными технологиями», - поясняет Гимпельсон.
Это же касается и других областей - строительства, где значительная часть техники импортная, и даже торговли, которая завязана преимущественно на ввоз товаров из-за рубежа, работу с иностранными партнерами.
«Поэтому с точки зрения структуры экономики, как я вижу, это будет потеря сложности, постепенная примитивизация, деградация. <...> И это имеет значение не только с точки зрения выпускаемой продукции, но и с точки зрения человеческого капитала, то есть того, какие навыки и умения будут вырабатываться у тех, кто будет в этом процессе участвовать», - говорит Гимпельсон
По его прогнозу, россияне будут постепенно утрачивать современные навыки и приобретать другие - «такие, какие нужны этой новой-старой экономике».