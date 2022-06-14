Черногория арестовала имущество 34 россиян, чьи имена совпадают с именами депутатов Госдумы
Большая часть обнародованных имен совпадают с именами депутатов Госдумы, которые попали в санкционные списки Евросоюза после начала спецоперации в Украине
Черногорское издание Vijesti опубликовало список российских граждан, чьи активы в этой стране были арестованы в рамках санкций.
Большая часть обнародованных имен совпадают с именами депутатов Госдумы, которые попали в санкционные списки Евросоюза после начала спецоперации в Украине. Причем в официальных декларациях парламентариев никаких сведений о недвижимости в Черногории нет.
В этом списке тезки депутатов от «Единой России» Анны Кузнецовой, Леонида Ивлева и Виктора Казакова, от КПРФ - Олега Смолина, Олега Лебедева и Ирины Филатовой, от «Справедливой России — За правду» Дмитрия Кузнецова и Андрея Кузнецова, а также тезка Василия Власова от ЛДПР. Кроме того, черногорское издание упоминает полных тезок бывших депутатов Игоря Лебедева и Светланы Савченко, а также тезок первого замглавы администрации президента России Алексея Громова и члена Совета безопасности Сергея Иванова.
Всего власти Черногории арестовали 44 объекта недвижимости, которые принадлежат 34 россиянам.