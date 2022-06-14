IFAB официально изменил правила игры в футбол
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально изменил правила игры в футбол. В минувший понедельник в ходе заседания в Дохе организация утвердила на постоянной основе правило пяти замен во время матча
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально изменил правила игры в футбол. В минувший понедельник в ходе заседания в Дохе организация утвердила на постоянной основе правило пяти замен во время матча.
Так, число замен было увеличено с трех до пяти за весь матч. Напомним, что в 2020 году во время пандемии коронавируса количество замен было временно увеличено для снижения физической нагрузки с футболистов. В итоге эта мера получила поддержку всего футбольного сообщества. Официально правило вступает в силу с 1 июля 2022 года.
Второе нововведение связано с увеличением максимального числа игроков с 12 до 15 человек, которые находятся на скамейке запасных.
При этом для проведения замен команды будут по-прежнему иметь право останавливать игру только три раза за матч.