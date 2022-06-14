14 июня 2022, 00:13
Россиян оштрафовали на 25 млн рублей по статье о дискредитации армии
Российские суды признали уже 2100 граждан виновными по новой административной статье «Дискредитация российской армии». В сумме им выписали штрафов на 25 млн рублей
Фото: kapartner.ru
Российские суды признали уже 2100 граждан виновными по новой административной статье «Дискредитация российской армии». В сумме им выписали штрафов на 25 млн рублей.
В докладе «ОВД-Инфо» (проект признан иностранным агентом) для Комитета по правам человека ООН также сообщается, что следственные органы возбудили 52 уголовных дела по факту распространения фейковой информации о деятельности Вооруженных сил РФ.
Правозащитники отмечают, что с начала спецоперации в Украине в России значительно усилились репрессии по трем направлениям: свобода слова, свобода собраний и свобода ассоциаций. Так, Роскомнадзор с конца февраля начала войны в Украине заблокировал более 3000 сайтов.