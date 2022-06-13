США и Россия привели в боеготовность почти 2 тысячи ядерных боеголовок
США и Россия держат в состоянии высокой операционной боеготовности почти 2 тысячи ядерных боеголовок, подсчитали эксперты Стокгольмского института изучения проблем мира
США и Россия держат в состоянии высокой операционной боеготовности почти 2 тысячи ядерных боеголовок, подсчитали эксперты Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI).
Хотя совокупный арсенал ядерного оружия в мире за последний год незначительно сократился (на 122 боеголовки у США и 278 — у РФ), это стало результатом заключенных в прошлые годы соглашений о контроле за стратегическими вооружениями и демонтаже вооружений, отслуживших свой срок. При этом более 9 тысяч боеголовок по-прежнему доступны двум крупнейшим ядерным державам, из которых 3,7 тысячи размещены на средствах доставки, говорится в ежегодном докладе SIPRI (Yearbook 2022).
Россия, по оценкам SIPRI, опережает США по общему числу доступных ядерных боезарядов (6255 единиц против 5550), но отстает по количеству размещенных (1588 против 1744). При этом почти все приведенные в боеготовность носители ядерного оружия приходятся на Москву и Вашингтон.
«Существуют ясные признаки того, что процесс сокращения глобальных ядерных арсеналов, который продолжался с конца холодной войны, завершен», — констатирует Ханс Кристенсен, ведущий эксперт SIPRI: все ядерные державы расширяют или модернизируют свой арсенал, а некоторые из них переходят к более агрессивной риторике и подчеркивают роль ядерного оружия в своих военных доктринах.
Например, Россия выступала с «открытыми угрозами» возможного применения ядерного оружия в контексте войны с Украиной, пишет SIPRI. Переговоры о стратегической стабильности между Кремлем и Вашингтоном застопорились, и ни одна из сторон не стремится к диалогу о контроле над вооружениями.
«Риск применения ядерного оружия сейчас выглядит наиболее высоким, чем когда-либо с пика холодной войны», — отмечает директор SIPRI Дэн Смит: отношения между ведущими державами мира продолжают ухудшаться, в то время как человечество и планета стоят перед лицом серьезных вызовов, справиться с которыми можно лишь путем международной кооперации.
Фактически в мире стартовала новая гонка ядерных вооружений. В прошлом году Великобритания объявила о планах расширить свой ядерный арсенал, отказавшись от политики разоружения, которой придерживалась несколько десятилетий.
Франция запустила программу разработки подводных лодок третьего поколения с ядерным оружием на борту. Индия увеличила число доступных боеголовок с 156 до 160 за год и практически поравнялась с Пакистаном, который имеет 165 единиц.
Северная Корея, по оценкам SIPRI, владеет 20 боеголовками, а также имеет запас материалов, чтобы увеличить их число до 45.
«Если ядерные державы не предпримут немедленных и конкретных действий по разоружению, мировой арсенал ядерного оружия может скоро начать расти впервые с холодной войны», — говорит Мэтт Корда, научный сотрудник программы исследования оружия массового уничтожения в SIPRI.