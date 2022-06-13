13 июня 2022, 13:49
Власти Швеции запретили компании Tetra Pak возобновить экспорт упаковки в Россию
Национальный совет по вопросам торговли Швеции ответил отказом упаковочному гиганту Tetra Pak на просьбу разрешить ввоз в Россию продукции, которая необходима компании для производства
Фото: radioekspres.si
Национальный совет по вопросам торговли Швеции ответил отказом упаковочному гиганту Tetra Pak на просьбу разрешить ввоз в Россию продукции, которая необходима компании для производства.
Напомним, что экспорт в Россию картона, бумаги и краски был запрещен в рамках пятого пакета санкций Евросоюза. Примерно две недели назад Tetra Pak обратилась к властям Швеции с просьбой разрешить возобновить поставку своей продукции по гуманитарным соображениям. Производитель отметил, что производит семь из десяти упаковок молока и соков, которые продают в России.
Совет по вопросам торговли не согласился с доводами компании и не разрешил возобновить поставки.