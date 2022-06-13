Наталью Поклонскую уволили из Россотрудничества после высказываний о спецоперации в Украине
Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении экс-прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. На этом посту она проработала всего четыре месяца
Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении экс-прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. На этом посту она проработала всего четыре месяца.
Источник РИА Новости сообщает, что Наталья Поклонская ушла в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. По неофициальным данным, ее увольнение может быть связано с публичными высказываниями против спецоперации в Украине.
Ранее Поклонская заявляла, что «буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины», так как в этой спецоперации «гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия». Кроме того, чиновница занималась сбором и доставкой гуманитарной помощи в Украину.
В Госсовете Крыма тогда заявили, что могут лишить бывшего прокурора республики государственных наград.