В День России в Екатеринбурге открыли памятник в форме латинского символа «Z», который сделан из рельсов
Ранее в Минобороны говорили, что V и Z «не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки»
В Екатеринбурге на территории железнодорожного соединения Центрального военного округа открыли инсталляцию в виде буквы Z, которая сделана из рельсов и выкрашена в цвета георгиевской ленты. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Как отметили в ведомстве, памятник посвящен «подвигам военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине». Церемония его открытия началась с минуты молчания в память о погибших в войне российских военных, после этого железнодорожники возложили венки к инсталляции.
Ранее в Минобороны говорили, что V и Z «не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки». При этом символы «узнаваемы и положительно принимаются» россиянами, а также жителями Донецкой и Луганской республик, говорится в сообщении Министерства.