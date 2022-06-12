Путин подписал закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта
Россия задолжала около €74 млн справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ без учета рекордных €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Общая сумма, которую суд присудил заявителям против России, составила €2,02 млрд
Президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Также выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Кроме того, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
Как сообщали в Совете Европы, Россия задолжала около €74 млн справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ без учета рекордных €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Общая сумма, которую суд присудил заявителям против России, составила €2,02 млрд.
Комитет министров Совета Европы 16 марта исключил Россию из Совета Европы. В тексте заявления ПАСЕ говорилось, что Российская Федерация «совершила грубые нарушения Устава Совета Европы, несовместимые со статусом государства-члена, и не выполняет своих обязательств перед Советом Европы». ЕСПЧ уточнял, что Россия утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября.