Новый собственник сети «Макдоналдс» будет открывать по 50-80 ресторанов в день
Новый владелец сети «Макдоналдс» Александр Говор планирует каждый день открывать по 50-80 ресторанов. Первые кафе возобновят свою работу 12 июня
Новый владелец сети «Макдоналдс» Александр Говор планирует каждый день открывать по 50-80 ресторанов. Первые кафе возобновят свою работу 12 июня.
Бизнесмен рассказал телеканалу «Россия 24», что сначала заработают бывшие «Макдоналдсы» в Москве и Московской области, затем в Сибири, Центральной России, на Урале и Дальнем Востоке. Примерно через два месяца будут открыты все 850 ресторанов быстрого питания.
Под каким названием будут работать рестораны, пока не сообщается. Ранее новый собственник зарегистрировал бренды «Точно он», «Это он», «Компас», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса» и «Наше место».
Напомним, что американская сеть закрыла свои российские рестораны в марте из-за спецоперации в Украине. При этом сотрудники остались в штате и продолжили получать зарплату. Позже новым собственником сети стал Александр Говор.