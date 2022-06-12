Российским судам разрешили не исполнять решения ЕСПЧ
Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским судам не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Документ был подготовлен после того, как Россию исключили из Совета Европы
Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским судам не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Документ был подготовлен после того, как Россию исключили из Совета Европы из-за проведения спецоперации в Украине.
В соответствии с законом, суды не обязаны исполнять вердикты, которые Страсбургский суд вынес после 15 марта 2022 года.
Денежные компенсации, которые ЕСПЧ постановил выплатить до 15 марта, Россия будет выплачивать до января 2023 года, но в рублях, а не в евро.
По данным «Медузы» (издание признано инагентом), на сегодняшний день долг России по решениям ЕСПЧ перед своими же гражданами и иностранцами составляет около 2 млрд евро. Отметим, что для россиян ЕСПЧ был едва ли не единственной возможностью добиться справедливости в суде.