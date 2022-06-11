ЦБ заподозрили в фальсификации данных по валютным доходам России
Данные ЦБ РФ по платежному балансу российской экономики, скорее всего, являются неправдой, считает главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс
Данные ЦБ РФ по платежному балансу российской экономики, скорее всего, являются неправдой, считает главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс.
Согласно статистике, опубликованной на этой неделе, в мае Россия получила 17,8 млрд долларов профицита внешней торговли - на столько доходы от экспорта превысили импорт. Платежный баланс также оказался профицитным - 14,5 млрд долларов составил чистый приток валюты по основным операциям.
«Крайне подозрительной», по мнению Брукса, является динамика этих показателей: в апреле внешнеторговый профицит достигал 40,2 млрд долларов, а положительное сальдо платежного баланса - 37,6 млрд долларов.
Рекордные апрельские цифры стали результатом обвала импорта: валютные доходы от вывоза энергоносителей продолжали поступать в экономику, тогда как поставки товаров из-за рубежа рухнули после ухода западных компаний и «бойкота» со стороны крупнейших контейнерных перевозчиков.
Это сформировало избыток валюты, который превратился в проблему: рынок захлебнулся в долларах и евро, рубль подорожал до 7-летнего максимума к европейской валюте и 5-летнего - к американской. В результате по швам затрещал бюджет и балансы компаний-экспортеров. И хотя ЦБ отменил обязательную продажу валютной выручки, четырежды снижал ключевую ставку и разрешил физлицам выводить за рубеж до 150 тысяч долларов, остановить буйство рубля не удалось: после короткой передышки курсы валют снова устремились к многолетним минимумам - 56,25 рубля за доллар и 59,2475 рубля за евро в пятницу.
Профицит платежного баланса стал головной болью для Владимира Путина, ведь чем больше валюты в России, тем громче звучат призывы ввести нефтяное эмбарго, объясняет Брукс. Поэтому, считает он, неприятную статистику просто подменили на выдуманную: десятки миллиардов долларов словно исчезли в никуда, и майская цифра оказалась меньше апрельской в 2,6 раза.
Данные по продажам нефти, которые отслеживает IIF, не подтверждают цифры от ЦБ РФ - наоборот, они указывают на рекордный профицит валютного баланса, отмечает Брукс. Так, например, доходы от экспорта из России в Китай в мае подскочили вдвое в годовом выражении - до 11 млрд долларов.
Возможно, резкий обвал показателей в мае связан с тем, что на апрель пришлась часть «застрявшего» мартовского экспорта, предлагает объяснение Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.
К тому же, в мае, вероятно, ситуация улучшилась с импортом, в частности из Китая, считает он. К тому же, цены на экспорт припали, а его объемы несколько «приземлились» - это уменьшило приток валюты и увеличило ее отток. Выводы делать рано, подчеркивает Сусин: «Торговые потоки были крайне волатильны, но сальдо в этом году скорее всего будет под 250 млрд долларов».