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11 июня 2022, 12:51

ЦБ заподозрили в фальсификации данных по валютным доходам России

Данные ЦБ РФ по платежному балансу российской экономики, скорее всего, являются неправдой, считает главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс

ЦБ заподозрили в фальсификации данных по валютным доходам России
Фото: ТАСС

Данные ЦБ РФ по платежному балансу российской экономики, скорее всего, являются неправдой, считает главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс.

Согласно статистике, опубликованной на этой неделе, в мае Россия получила 17,8 млрд долларов профицита внешней торговли - на столько доходы от экспорта превысили импорт. Платежный баланс также оказался профицитным - 14,5 млрд долларов составил чистый приток валюты по основным операциям.

«Крайне подозрительной», по мнению Брукса, является динамика этих показателей: в апреле внешнеторговый профицит достигал 40,2 млрд долларов, а положительное сальдо платежного баланса - 37,6 млрд долларов.

Рекордные апрельские цифры стали результатом обвала импорта: валютные доходы от вывоза энергоносителей продолжали поступать в экономику, тогда как поставки товаров из-за рубежа рухнули после ухода западных компаний и «бойкота» со стороны крупнейших контейнерных перевозчиков.

Это сформировало избыток валюты, который превратился в проблему: рынок захлебнулся в долларах и евро, рубль подорожал до 7-летнего максимума к европейской валюте и 5-летнего - к американской. В результате по швам затрещал бюджет и балансы компаний-экспортеров. И хотя ЦБ отменил обязательную продажу валютной выручки, четырежды снижал ключевую ставку и разрешил физлицам выводить за рубеж до 150 тысяч долларов, остановить буйство рубля не удалось: после короткой передышки курсы валют снова устремились к многолетним минимумам - 56,25 рубля за доллар и 59,2475 рубля за евро в пятницу.

Профицит платежного баланса стал головной болью для Владимира Путина, ведь чем больше валюты в России, тем громче звучат призывы ввести нефтяное эмбарго, объясняет Брукс. Поэтому, считает он, неприятную статистику просто подменили на выдуманную: десятки миллиардов долларов словно исчезли в никуда, и майская цифра оказалась меньше апрельской в 2,6 раза.

Данные по продажам нефти, которые отслеживает IIF, не подтверждают цифры от ЦБ РФ - наоборот, они указывают на рекордный профицит валютного баланса, отмечает Брукс. Так, например, доходы от экспорта из России в Китай в мае подскочили вдвое в годовом выражении - до 11 млрд долларов.

Возможно, резкий обвал показателей в мае связан с тем, что на апрель пришлась часть «застрявшего» мартовского экспорта, предлагает объяснение Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

К тому же, в мае, вероятно, ситуация улучшилась с импортом, в частности из Китая, считает он. К тому же, цены на экспорт припали, а его объемы несколько «приземлились» - это уменьшило приток валюты и увеличило ее отток. Выводы делать рано, подчеркивает Сусин: «Торговые потоки были крайне волатильны, но сальдо в этом году скорее всего будет под 250 млрд долларов».

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