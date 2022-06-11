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11 июня 2022, 12:16

В Госдуму внесён законопроект о повсеместном запрете митингов

Трое членов Совета федерации и девять депутатов Госдумы внесли в парламент поправки к закону о митингах, значительно ограничивающие возможности граждан для организации протестных акций

В Госдуму внесён законопроект о повсеместном запрете митингов

Трое членов Совета федерации и девять депутатов Госдумы внесли в парламент поправки к закону о митингах, значительно ограничивающие возможности граждан для организации протестных акций.

Документ предусматривает запрет проводить митинги около зданий органов власти и объектов жизнеобеспечения, в вузах и больницах, на религиозных объектах и в местах паломничества, и в иных местах, если запрет будет «обусловлен историческими, культурными или "иными объективными особенностями субъекта РФ"».

Законопроект запрещает проведение протестных акций в случае, если ее организаторы ранее были внесены российскими властями в список «иностранных агентов». Документ не объясняет мотивы такого ужесточения законодательства, в пояснительной записке утверждается, что депутаты поставили задачей «совершенствование регулирования статуса иностранного агента». Документ вводит также ряд ограничений для людей и организаций с таким статусом.

С начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа власти российских регионов регулярно отказывались согласовывать акции протеста ссылаясь на карантинные ограничения. Участников и организаторов протестов в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года приговорили к различным срокам за нарушение карантинных норм. Новый документ позволяет значительно расширить список оснований для запрета акций и после того, как власти перестали обращать на пандемию внимание.

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