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Бизнес
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11 июня 2022, 00:34

Иностранные компании после ухода с российского рынка потеряли 59 млрд долларов

Потери сети ресторанов быстрого питания McDonald's оцениваются в 1,2-1,4 млрд долларов, нефтяной корпорации Exxon Mobil - 3,4 млрд долларов, энергетического гиганта TotalEnergies — 4,1 млрд долларов

Иностранные компании после ухода с российского рынка потеряли 59 млрд долларов
Фото: Яндекс.Дзен

Иностранные компании, которые с начала спецоперации в Украине объявили об уходе с российского рынка, потеряли 59 млрд долларов.

Издание The Wall Street Journal сообщает, что потери сети ресторанов быстрого питания McDonald's оцениваются в 1,2-1,4 млрд долларов, нефтяной корпорации Exxon Mobil - 3,4 млрд долларов, энергетического гиганта TotalEnergies — 4,1 млрд долларов, а пивоваренной компании Budweiser — 1,1 млрд долларов.

При этом в исследовании Йельской школы менеджмента говорится, что западные финансовые рынки «вознаграждают» компании за уход из России,  стоимость их акций сейчас значительно превосходит стоимость списаний российских активов.

По предварительным оценкам, с начала спецоперации в Украине российский рынок покинули около 1000 иностранных компаний.

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