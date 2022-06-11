Иностранные компании после ухода с российского рынка потеряли 59 млрд долларов
Потери сети ресторанов быстрого питания McDonald's оцениваются в 1,2-1,4 млрд долларов, нефтяной корпорации Exxon Mobil - 3,4 млрд долларов, энергетического гиганта TotalEnergies — 4,1 млрд долларов
Иностранные компании, которые с начала спецоперации в Украине объявили об уходе с российского рынка, потеряли 59 млрд долларов.
Издание The Wall Street Journal сообщает, что потери сети ресторанов быстрого питания McDonald's оцениваются в 1,2-1,4 млрд долларов, нефтяной корпорации Exxon Mobil - 3,4 млрд долларов, энергетического гиганта TotalEnergies — 4,1 млрд долларов, а пивоваренной компании Budweiser — 1,1 млрд долларов.
При этом в исследовании Йельской школы менеджмента говорится, что западные финансовые рынки «вознаграждают» компании за уход из России, стоимость их акций сейчас значительно превосходит стоимость списаний российских активов.
По предварительным оценкам, с начала спецоперации в Украине российский рынок покинули около 1000 иностранных компаний.