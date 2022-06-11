Минцифры отказалось от внедрения электронного паспорта из-за спецоперации
Согласно первоначальному плану, в начале 2023 года жители Москвы, Московской области и Татарстана должны были начать в пилотном режиме получать вместо традиционных паспортов пластиковые карты с чипом
Министерство цифрового развития РФ заморозило на неопределенный срок проект цифровых паспортов.
Согласно первоначальному плану, в начале 2023 года жители Москвы, Московской области и Татарстана должны были начать в пилотном режиме получать вместо традиционных паспортов пластиковые карты с чипом.
Журнал Forbes сообщает, что проект цифровых паспортов был заморожен из-за спецоперации в Украине, хотя с технической стороны он был готов к запуску. Источники издания отметили, что сейчас правительству «не до этого».
По другим данным, от электронного паспорта решили отказаться «по финансовым причинам». Стоимость цифрового паспорта составляет около 1000 рублей, а обычного — 300 рублей. В Минцифры посчитали, что многие граждане откажутся платить такую сумму за паспорт.
«После начала „спецоперации“ стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса», — добавил источник.
Кроме того, из-за санкций Россия столкнулась с дефицитом материалов для электронных носителей. Чипов и пластика сейчас не хватает даже для выпуска банковских карт.