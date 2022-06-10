Россияне ринулись в магазины эконом класса после скачка инфляции
Резкое ускорение инфляции, которая в марте стала рекордной с 1998 года, а в годовом выражении установила максимум за 20 лет, вынудило российских граждан резко затянуть пояса
Резкое ускорение инфляции, которая в марте стала рекордной с 1998 года, а в годовом выражении установила максимум за 20 лет, вынудило российских граждан резко затянуть пояса.
Спрос на товары в магазинах-дискаунтерах, ориентированных на низший ценовой сегмент, подскочили больше чем на тысячу процентов с начала войны, следует из статистики «Сбермаркета».
Количество заказов у ретейлеров «для бедных» по итогам января–мая выросло в 17 раз, а объем продаж — в 16 раз. «Сбермаркет» проанализировал 20 магазинов, в том числе Fix Price, «Авоська», «Батон», «Бегемаг», «Быстроном», «Командор», «Монетка», «Полушка», «Хороший», «Дикси», «Моя Цена» и другие.
За дисконтными товарами стали массово обращаться даже жители Москвы и Санкт-Петербурга, где зарплаты заметно превышают среднюю по стране. Быстрее всего росли продажи яиц со скидкой — их заказывали в 17 раз чаще, чем годом ранее. Продажи молочных продуктов, свежих овощей и фруктов увеличились в 14 раз.
По итогам первого квартала, согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян упали на 1,2%, а общий объем сбережений граждан рухнул на 1,3 триллиона рублей.
Официальный прогноз Минэкономразвития сулит россиянам падение доходов за год на 6,8% — рекордную величину с 1999 года. Обеднеет, по расчетам правительства, даже работающее население, зарплаты которого в реальном выражении просядут на 3,8%.
C середины мая, по данным Росстата, рост в цен в России практически остановился, а годовая инфляция начала замедляться — с 17,8% до 17,1%. И хотя нулевой инфляцией по несколько раз в неделю бравирует президент Владимир Путин, для большинства потребителей это не более чем статистический мираж.
Опрос ФОМ, проведенный в начале июня, показал: 46% жалуются на стремительный рост цен на мясо, птицу и молоко; 41% заметили существенное повышение цен на хлеб; 40% — на растительное масло.
«Инфляция по-прежнему бьет рекорды XXI века, — констатирует Яков Миркин, завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН. — И никто в ценах не собирается отыгрывать назад».