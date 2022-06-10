Свидетельство о смерти одного из российских генералов выдали на месяц позже его гибели в Украине
Свидетельство о смерти погибшего на войне в Украине генерал-майора Владимира Фролова было оформлено 13 апреля 2022 года, при этом он погиб 10 марта 2022 года
Свидетельство о смерти погибшего на войне в Украине генерал-майора Владимира Фролова было оформлено 13 апреля 2022 года, при этом он погиб 10 марта 2022 года, пишет «Медиазона» ссылаясь на данные из свидетельства о смерти которые есть в распоряжении редакции.
Генерал Фролов жил в Петербурге, но документ о его смерти был оформлен городским ЗАГСом Ростова-на-Дону — матери других погибших писали, что именно в этом городе происходит опознание тел военнослужащих. То есть, вероятно, процесс опознания тела генерала занял больше месяца.
При этом Минобороны через телеграм-канал «Война с фейками. Ростов» отрицало создание в городе центра по опознанию тел погибших.
Генерал-майор Владимир Фролов был заместителем командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией. Его похоронили на Серафимовском кладбище Петербурга 16 апреля. На похоронах присутствовал глава города Александр Беглов. Он сказал, что генерал «пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами».
Обстоятельства гибели Владимира Фролова не сообщались, а вместо полной даты смерти на могиле написан только год.
С 24 февраля на войне в Украине погибли уже трое действующих российских генералов: кроме Владимира Фролова, это замкомандующего 41-й армии Андрей Суховецкий и командующий 1-м армейским корпусом самопровозглашенной ДНР Роман Кутузов. 22 мая погиб летчик, 63-летний генерал-майор в отставке Канамат Боташев; вероятнее всего, он отправился воевать добровольцем. Кроме того, погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Палий.
По данным, собранным командой волонтеров, «Медиазоной» и русской службой «Би-би-си», на 10 июня известно о как минимум 3 502 российских военнслужащих, погибших на войне в Украине. Эти данные не включают в себя потери ЛНР и ДНР, а также ЧВК «Вагнер».