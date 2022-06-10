Власти хотят детализировать собранные данные мобильных абонентов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило изменить требования к системе оперативно-розыскных мероприятий, которое установлено на сетях связи по «закону Яровой
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило изменить требования к системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которое установлено на сетях связи по «закону Яровой». Это следует из проекта приказа министерства, внимание на который обратила газета «Коммерсант».
Ведомство предложило, чтобы системы СОРМ отдельно выделяли и хранили трафик звонков через интернет в формате статистических записей о телефонных соединениях, географические координаты устройства либо IP-адрес и порт точки доступа Wi-Fi-сети, а также историю браузера пользователя.
IT-специалист Филипп Кулин сказал «Коммерсанту», что предложенный документ разбивает на категории четыре вида трафика: действия в браузере и их запись, обращения к доменным именам, действия в личных кабинетах провайдеров и запись звонков через интернет.
Это нужно, чтобы предварительно обрабатывать поток информации для более простого анализа, считает Кулин. Он предположил, что запись всего трафика интернет-пользователей оказалась почти бесполезной для анализа: «Его не умеют обрабатывать».
В министерстве цифрового развития сообщили, что изменения в основном касаются производителей оборудования и органов по его сертификации. «Дополнительных затрат от операторов и производителей не потребуется», — заявили в ведомстве.
При этом источник «Коммерсанта», знакомый с архитектурой построения СОРМ, предположил, что операторам, возможно, придется купить новое оборудование из-за нового требования к времени скачивания информации, если старое оборудование не справится.
Ранее в июне министерство цифрового развития РФ предложило ввести оборотные штрафы для операторов связи, на сетях которых нет оборудования СОРМ. Операторы должны устанавливать такое оборудование за свой счет.