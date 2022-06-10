Старший лейтенант из Бурятии выстрелил в военнослужащего за прогул и получил 3,5 года колонии
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд назначил три с половиной года колонии общего режима старшему лейтенанту Андрею Николайчуку
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд назначил три с половиной года колонии общего режима старшему лейтенанту Андрею Николайчуку, который выстрелил в военнослужащего из-за прогула. Об этом сообщает пресс-служба военных судов.
Николайчука лишили звания, а также ему запретили на протяжении трех лет занимать должности в государственных органах. Как следует из карточки дела, суд признал лейтенанта виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия (пункты «а» и «б» части 3 статьи 286 УК).
По версии следствия, Николайчук вывез военнослужащего в лес, выстрелил ему в ногу и дважды — возле уха, после этого старший лейтенант несколько раз ударил пострадавшего рукояткой пистолета по пальцам и в область уха. Кроме того, Николайчук угрожал мужчине убийством. По его же приказу сослуживцы пристегивали военного к батарее. Согласно пресс-релизу, поводом для этого стало отсутствие мужчины на службе.