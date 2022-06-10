«Аэрофлот» заменил в бизнес-классе Coca-Cola на PepsiCo, а шампанское на просекко
«Пепси» сейчас загружается в самолеты в эконом-упаковке (пластиковые бутылки объемом один литр) для последующего разлива в стаканы, хотя Coca-Cola подавали VIP-пассажирам в алюминиевых банках объемом 0,33 л
Авиакомпания «Аэрофлот» заменила напитки компании Coca-Cola на PepsiCo для обслуживания пассажиров бизнес-класса.
«Пепси» сейчас загружается в самолеты в эконом-упаковке (пластиковые бутылки объемом один литр) для последующего разлива в стаканы, хотя Coca-Cola подавали VIP-пассажирам в алюминиевых банках объемом 0,33 л.
Кроме того, с 8 июня вместо шампанского Montaudon Brut (стоимость в Европе около 19-23 евро за бутылку) в бизнес-классе будут предлагать просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri (10-14 евро за бутылку).
Представитель «Аэрофлота» сообщил РБК, что все замены связаны с трудностями в поставках из-за санкций. «Для бесперебойного обеспечения рейсов были приняты соответствующие альтернативные решения», — сообщили в компании.
Еще в апреле «Аэрофлот» заменил французское шампанское на российское игристое вино в бизнес-классе, а из меню эконом-класса пропал апельсиновый сок.