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10 июня 2022, 00:04

Олигарх Михаил Фридман планирует получить гражданство Украины и перерегистрировать активы

Украинский чиновник заявил, что пока российские олигархи публично не осудят спецоперацию и не признают территориальную целостность Украины, они будут находиться под санкциями и терять свои активы в странах Евросоюза

Олигарх Михаил Фридман планирует получить гражданство Украины и перерегистрировать активы
Фото: Яндекс.Дзен

Российский олигарх Михаил Фридман, попавший под санкции Евросоюза из-за спецоперации в Украине, планирует получить гражданство Украины. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на главу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Александра Новикова.

Украинский чиновник заявил, что пока российские олигархи публично не осудят спецоперацию и не признают территориальную целостность Украины, они будут находиться под санкциями и терять свои активы в странах Евросоюза.

Новиков рассказал, что в настоящее время ведется работа по возможной процедуре выхода высокопоставленных россиян из-под санкций путем передачи средств или активов в «фонд покаяния».

По данным борца с коррупцией, основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по вопросу получения украинского гражданства. В дальнейших планах олигарха перерегистрация основных активов в Украину. Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга.

«Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов – пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина в таких обстоятельствах. Это выгодно и самим россиянам, ведь Путин разрушает и убивает российскую экономику и россиян тоже»_ заявил глава НАПК.

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